ولي العهد: «النهار» رسالة وطنية ودور إعلامي رائد

وطن النهار

في لفتة تحمل تشجيعاً وإشادة بالعمل الوطني الخلاق بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى صحيفة (النهار) بمناسبة ذكرى صدورها.

وجاء في برقية سمو ولي العهد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لنا أن نبعث إليكم وكافة العاملين (بجريدة النهار) بأسمى التهاني وأزكى التبريكات، بمناسبة الذكرى السنوية لصدور عددها الأول.

وإذ نثمن الدور الإعلامي الرائد لجريدتكم الغراء في الصحافة الكويتية وخدمتها المتميزة للرسالة الإعلامية الوطنية طوال هذه السنوات، فإننا نتمنى أن تسهم في دعم قضايا وطننا الغالي، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لبلادنا الحبيبة في كنف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه. مع أطيب التمنيات،،،

