برقيات التهاني طوَّقت عنق «النهار» في ذكرى الصدور

وطن النهار

بالأمس أطفأت «النهار» الشمعة الخامسة عشرة من عمرها المديد واليوم تدخل عامها السادس عشر، وهي ترفل في ثوب الألق والتفوق ورداء العمل المهني الصادق الأمين.

وفي تلك المناسبة اكتظ مكتب رئيس التحرير عماد بوخمسين ببرقيات التهاني وباقات الزهور، التي انبعثت من كليهما عطور المحبة وأريج الثقة وطعم الفخار.

البرقيات والزهور بقدر ما اسعدت إدارة التحرير، فإنها -بلاشك- تحمِّلها مزيدا من المسؤولية، لتمضي واثقة الخطأ على طريق العطاء للوطن والمواطنين.

وفي هذا الاطار وجه رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي برقية إلى رئيس التحرير عماد بوخمسين قال فيها: بمناسبة ذكرى صدور جريدتكم الغراء يسرنا ان نهدي اليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار.

وإننا اذ نعتز بما تميزت به جريدتكم وما حققته في مسيرتها المشرقة من انجازات ومواقف ونية مخلصة، كما حرصت على ادائها المتميز في الدور الوطني، فإننا نشيد بهذا الصرح الاعلامي المبدع، متمنين ان تواصل جريدتكم الغراء دورها الريادي في الجو الديموقراطي الذي تنعم به صحافتنا الحرة، وان تكون على الدوام نبراساً للرأي الحر.

بدوره قال سمو الشيخ ناصر المحمد في تهنئة بعث بها إلى رئيس التحرير: يسرنا ان نبعث لكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لصدور العدد الأول من جريدة النهار.

وإذ نهنئكم بهذه الذكرى السعيدة، فإنه يطيب لنا ان نعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالمسيرة الصحافية الطيبة لجريدتكم الموقرة، بما تميزت به من مهنية وموضوعية، مشيدين بما تقدمونه من مادة اعلامية قيمة، اسهمتم من خلالها في اثراء الحركة الصحافية، والتكريس لمعاني الشفافية وحرية التعبير، آملين ان تتواصل عطاءاتكم الصادقة التي تبذلونها والاخوة في الجريدة من اجل خدمة مصالح وطننا الحبيب وابنائه الكرام.

خالص تهانينا وتقديرنا، مقرونا بأطيب تمنياتنا لكم بوافر الصحة والسعادة، ولكويتنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

شفافية وموضوعية

بدوره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف في برقيته إلى «النهار»: يطيب لنا وجريدة النهار تضيء شمعتها السادسة عشرة ان بعث لكم بأسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

كما يسرنا بهذه المناسبة الطيبة ان نعرب لكم عن تقديرنا للمسيرة الإعلامية لجريدة «النهار»، مشيدين بالتزامها الموضوعية في اداء رسالتها، وطرحها للقضايا التي تهم ابناء المجتمع، وتسليط الضوء على الانجازات التي تتحقق على أرض الوطن، متمنين لكم المزيد من التقدم للمساهمة في تعزيز البنيان الصحافي الكويتي.

خالص تحياتنا، وتمنياتنا لكم ولأسرة جريدة «النهار» بدوام التوفيق والنجاح، ولوطننا العزيز دوام العزة والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

بدوره، ابرق الشيخ علي الجابر قائلا: مع اطلالة العيد السادس عشر لصدور جريدة «النهار» الغراء يسرنا ان نتقدم اليكم والى جميع العاملين معكم بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة التي اثبتت «النهار» خلال مسيرتها الاعلامية مهنية صحافية صادقة وشفافية وتبوأت مكانا مرموقا بين الصحف المحلية من خلال الطرح المتوازن وانتقاء المعلومة الموثوقة في كل ما يتعلق بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية وإنني اذ اثمن تلك الجهود المبذولة في تعزيز الانتماء الوطني ونشر الاخبار الصادقة والمسؤولة فإنني ادعو الله العلي القدير ان تكلل جهودكم دائما «بالنجاح والخير لما فيه مصلحة بلدنا الحبيب الكويت، تحت راية صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، حفظهم الله.

أمانة الكلمة

بدوره، قال رئيس ديوان سمو ولي العهد احمد عبدالله الأحمد: يسرنا أن نبعث لكم بأسمى التهاني واخلص الأمنيات بمناسبة ذكرى صدور جريدة «النهار» الغراء واذ نشيد بالدور البارز الذي تضطلع به جريدتكم في عالم الصحافة وبحرصها الدائم على امانة الكلمة وصدق الخبر والحرية المسؤولة في اطار ميثاق الشرف الصحافي، متمنين لكم ولكل العاملين بالجريدة مزيدا من التوفيق والسداد، والارتقاء بمستوى الاداء، ومواصلة المسيرة الاعلامية المتميزة، وان تسهم مع زميلاتها من الصحف الكويتية في خدمة بلادنا الحبيبة وقضاياها المحلية والاقليمية، في ظل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما ذخراً للبلاد.

أما رئيس الديوان الأميري مبارك الفيصل فأبرق قائلا: الأخ الكريم عماد جواد بوخمسين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لصدور العدد الأول من صحيفة «النهار» الموقرة فإنه يسرنا ان نبعث لكم ولجميع الاخوة العاملين اصدق آيات التهاني واسمى معاني التبريكات مقرونة بدوام التوفيق والسداد.

واذ يطيب لنا ان نهنئكم بهذه المناسبة السعيدة فإننا نتمنى لجريدة «النهار» الغراء مواصلة المزيد من النجاحات الاعلامية، وان تضطلع بدررها في اثراء وتعزيز مسيرة البلاد الثقافية، سائلين العلى القدير ان يرشدنا جميعا لما فيه الفلاح والصواب لخدمة كويتينا الحبيبة واهلها الاعزاء في ظل القيادة الحكمية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما ذخراً ورمزاً للبلاد.

رؤية صائبة

وقال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في برقيته: يسعدنا وبمناسبة دخول جريدة «النهار» الغراء عاما جديدا من عمرها المديد زاخرا بالازدهار والرقي، ان نتقدم لكم ولاسرة التحرير بأصدق آيات التهاني مقرونة بخالص الأمنيات بالمزيد من التقدم والتوفيق والنجاح لكم ولكل الصروح الاعلامية الوطنية المرموقة على الصعد كافة، متمنين لجريدة «النهار» مواصلة مسيرتها الاعلامية المتميزة في خدمة الكويت وقضاياها عبر الطرح المتوازن والرؤية الصائبة، وان يتواصل عطاء جريدة «النهار» المهني ومواكبتها المتميزة على الساحة التنموية والفكرية والثقافية كمنارة اعلامية، فاعلة، سائلين المولى سبحانه ان يسدد خطانا جميعا لخدمة بلادنا الحبيبة واعلاء شأنها في ظل رعاية صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.

من جهته، قال وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد في برقية إلى رئيس تحرير «النهار»: يسرنا ان نبعث اليكم باسمى ايات التهاني واخلص التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لصدور العدد الاول من جريدتكم الغراء «النهار» ويطيب لنا بهذه المناسبة السعيدة ان نعرب لكم عن تقديرنا للدور الاعلامي المتميز الذي تؤديه جريدتكم الغراء في اثراء المسيرة الاعلامية لوطننا الحبيب، مشيدين بالتغطية الموضوعية وحرصها الدائم على نشر الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين.

خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم ولاسرة جريدة «النهار» بدوام النجاح والتوفيق ولكويتنا الغالية دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

