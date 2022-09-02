المطيري: «النهار» حرفية راقية ومكانة مرموقة

وطن النهار

تلقى رئيس تحرير «النهار» برقية من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب قال فيها: بداية يطيب لنا ان نهديكم اطيب واخلص تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد.

ويسرنا ان نتقدم لكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لصدور جريدة «النهار» الغراء، وانها لسعادة بالغة ان نعيشها في وقت تبوأت فيه جريدة «النهار» مكانا مرموقا ومرتبة عالية وأثبتت حرفية ومهنية صحفية راقية من خلال قوة الطرح وصدق المعلومة والتعاطي المتوازن مع كل ما يتعلق بالقضايا المحلية والاقليمية، مثمنين عاليا جهودكم وجهود أسرة جريدة «النهار» وجميع العاملين بها.

وأدعو الله المولى -عز وجل- ان تكلل جهودنا جميعا لما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حفظهم الله ورعاهم.

جهود متميزة

بدوره قال وكيل وزارة الاعلام محمد بن ناجي لرئيس التحرير عماد بوخمسين: يطيب لنا ان نتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة جريدة «النهار» بأسمى وأرق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ16 لصدور جريدة «النهار» والتي استطاعت ان تتبوأ مكانتها المرموقة بين الصحف المحلية والدولية بفضل الجهود المتميزة لاسرة جريدة «النهار» وحرصهم على الموضوعية والحرفية الإعلامية.

وندعو الله المولى -عز وجل- ان يسدد خطاكم ويوفقكم الى ما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب الكويت، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم والنجاح.

قادة الفكر

وفي برقية قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف: يسعدني ان اتقدم اليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى صدور جريدة «النهار» الغراء.

واذ ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الكبير الذي تقومون به في دعم الرسالة الاعلامية، كما نهنئ جريدة «النهار» على ذلك العدد الكبير من الكتّاب الذين حرروا فيها، من قادة الفكر والقلم، ومن رجال السياسة والأدب، ممن يمنحون هيبة للكلمة، ويستخدمون وقارا في التعبير، فلم تكن مجرد جريدة وانما مدرسة ضمت العديد من الاساتذة وأخرجت للصحافة العديد من أصحاب الاقلام المعروفين.

سائلين الله العلي القدير ان يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح الدائم وان يوفقنا وإياكم لخدمة بلدنا الحبيب في ظل قائدنا الحكيم صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

اما سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح الخروصي فقال في برقيته: يسرني ان اتقدم الى شخصكم الكريم بخالص التهاني القلبية بمناسبة الذكرى السنورية لصدور العدد الأول من صحيفتكم المميزة، والتي نشيد بأدائها وطرحها الموضوعي وما تتسم به من شفافية ومصداقية في تناول مختلف القضايا المحلية والاقليمية والدولية.

وإذ نعرب لكم عن سعادتنا بالتألق والنجاح المستمر لصحيفتكم الغراء، يهمنا الاشادة بالدور الفاعل والملموس الذي طالما قام به منبركم الاعلامي الشامخ للتعريف بالوجه الحضاري المشرق لسلطنة عمان في جميع المناسبات الوطنية والثقافية، حيث ستبقى جهودكم هذه محل تقديرنا العميق على الدوام.

اختراق القلوب

من جهته، أبرق السفير الإيراني محمد إيراني الى رئيس التحرير قائلا: يطيب لنا ان نشارككم وزملاءكم الكرام باحتفالكم البهيج بالذكرى السادسة عشرة لاصدار صحيفة «النهار» الغراء لتؤكد بان الكلمة الملتزمة والخبر الصادق يخترقان القلوب دون استئذان وإذ أهنئكم بهذه المناسبة، ادعو المولى جلت قدرته ان يوفقكم في مواصلة المسيرة الاعلامية الهادفة لتقديم صورة مشرفة للصحافة الكويتية، متمنياً المزيد من التطور والازدهار لنشاطكم الاعلامي ويسدد خطاكم لما فيه الخير.

أما مدير عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري فقالت: يسرني واسرة معهد الدراسات المصرفية ان نتقدم لكم ولجميع العاملين في جريدة «النهار» باطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لصدور جريدتكم الغراء.

ويطيب لنا في هذه المناسبة ان نعبر لكم عن بالغ التقدير والاعتزاز بما حققته جريدة «النهار» خلال مسيرتها المهنية، من طرح راقٍ ومهنية عالية في نقل الاخبار وتغطية الاحداث المحلية والاقليمية والعالمية، حتى حققت مكانة مميزة في عالم الصحافة في الكويت.

واذ نكرر تهنئتنا لكم شخصيا، ولجميع العاملين بجريدة «النهار» لنسأل الله تعالى ان يسدد خطاكم وان يوفقكم الى تحقيق المزيد من النجاح في مسيرتكم الاعلامية، مواكبين بذلك المتغيرات المتسارعة في عالم الصحافة والاعلام، متمنين لكم التوفيق في عملكم، بما يخدم دولتنا الحبيبة الكويت في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله ورعاهم.

وضوح وتجرد

وفي تهنئته التي ابرق بها الى رئيس التحرير قال سعود البابطين: اهنئكم وابارك لكم احتفالكم بذكرى تأسيس جريدتكم الغراء، هذه الجريدة التي نجل ونحترم توجهاتها الرائدة ومصداقيتها المجردة وشفافيتها الواضحة، تمنياتنا لكم بالمزيد من التوفيق والنجاح.

وقال رئيس جمعية اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي يطيب لي شخصيا، ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية ان اتقدم لشخصكم الكريم ولجميع العاملين في جريدتكم الغراء «النهار» بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 لانطلاقتها المجيدة.

ولا يسعني في هذا المقام الا ان اشيد بدعم جريدة «النهار» الدائم والمتواصل لكل من قضية الشهداء والاسرى والمفقودين بشكل عام وانشطة الجمعية وفعالياتها بشكل خاص.

وختاما اسأل الله تعالي ان يديم عليكم النجاحات المتواصلة والانجازات الملموسة في خدمة الاعلام الكويتي المقروء والوطن العربي بشكل عام.

بدوره، ابرق حامد السيف الى رئيس التحرير مهنئا وقائلا: من دون مقدمات.. جريدة «النهار» هي ارقى جريدة في الطرح على كل المستويات من دون الانحياز لاي تكتل او مجموعة سياسية فهي تطرح الافكار بكل تنوعاتها من دون تدخل في موضوع، وتجربتي معها، من دون تردد فهي تفتح المجال لكل الافكار والاتجاهات من دون منع للنشر، لذلك احترامي وتقديري لقياديي الجريدة، في موقفهم المحايد المستمر، من اجل الوطن لذلك ابارك لـ «النهار» اعيادها والاستمرار في هذا النهج المثمر.

