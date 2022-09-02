الدخيل: دور «النهار» مشهود في دعم المسيرة الإعلامية

وطن النهار

قال رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل: يسعدنا أن نبعث إليكم بخالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لصدور العدد الأول من جريدة «النهار» ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نثمن جهود جريدتكم الغراء ودورها المشهود في دعم وتعزيز المسيرة الإعلامية والثقافية في مجتمعنا، برؤية صحافية هادفة وموضوعية تهتم بقضايا الوطن والمواطنين، متمنين لكم ولأسرة الجريدة دوام النجاح والتوفيق، ولبلادنا الحبيبة دوام الرفعة والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم.