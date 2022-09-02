النفط تُوجه لزيادة الإنفاق على «التنمية»

مال وأعمال

توقعت مصادر مطلعة لـالنهار، أن تشهد الموازنات العامة المقبلة صعوداً لافتاً في حجم الانفاق الاستثماري، ليبلغ 4 مليارات دينار أو أكثر، صعوداً من مستواه الحالي عند 2.9 مليار.

وقالت، إن الحكومة عازمة على التوظيف الأمثل للفوائض النفطية، للاستفادة من ارتفاع اسعار الخام، عبر توجيه الأموال لإحداث نقلة نوعية على التنمية الخدمية والمالية والاستثمارية والترفيهية والسياحية وحتى التجارية.

وأشارت المصادر، الى أن هناك ايضاً خططاً واستراتيجيات تحوطية تجاه أي هبوط مفاجئ لاسعار النفط، حتى لا تتعرض الاحتياطيات للتاَكل وحتى لا يستشري العجز كما حدث سابقاً.

وبينت أن ارتفاع الانفاق الرأسمالي يلقي بظلال ايجابية على الاقتصاد، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الإنفاق الحكومي وما تطرحه الدولة من مشروعات، وبالتالي سيحرك القطاع الخاص بالتبعية.

وشددت المصادر على أهمية المصروفات الرأسمالية في المعادلة الاقتصادية، حيث إن صعودها يعزز من مساهمة الدولة في تطوير الاقتصاد بالصورة التي تضمن تخفيف الضغط على الموازنة، وتقليل الاعتماد على النفط.

وتسعى الجهات الحكومية المختصة الى المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، كما تسعى وبشكل مستمر لانجاز المشاريع المتأخرة ودعم البنية التحتية لتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.

وفي إطار ذي صلة تتوقع اللجنة الفنية المشتركة لـأوبك+ عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا، وقد أخذت في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء في توقعاتها لسوق النفط، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز. وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023.

وأضافت أن اللجنة أشارت إلى أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023.

