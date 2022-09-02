البورصة.. الانخفاض سيد الموقف بنهاية الأسبوع

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تداولات نهاية الاسبوع على انخفاض مؤشرها العام 64?6 نقطة ليبلغ مستوى 7644?42 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?84 في المئة.

وتم تداول 205?6 ملايين سهم عبر 12699 صفقة نقدية بقيمة 49?2 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 60?31 نقطة ليبلغ مستوى 5808?15 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 1?03 في المئة من خلال تداول 129?4 مليون سهم عبر 5803 صفقات نقدية بقيمة 10?9 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 67?6 نقطة ليبلغ مستوى 8527 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?79 في المئة من خلال تداول 76?2 مليون سهم عبر 6896 صفقة بقيمة 38?3 مليون دينار وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 78?22 نقطة ليبلغ مستوى 6065?48 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?27 في المئة من خلال تداول 78?4 مليون سهم عبر 3419 صفقة نقدية بقيمة 8?9 ملايين دينار.

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (ثريا) و(وثاق) و(الخليجي) و(مدار) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (أجيليتي) و(وطني) و(بيتك) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (بيت الطاقة) و(جياد) و(السورية) و(التعمير) من الأكثر انخفاضا.

