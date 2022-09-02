«الكويتي للتنمية» كرّم أوائل المتفوقين في برنامج المهندسين

مال وأعمال

كرمت إدارة مركز التدريب في الصندوق الكويتي للتنمية أوائل المتفوقين في برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، لاجتيازهم المرحلة الأولى من البرنامج ضمن الدفعة رقم 36، وقد قام بالتكريم نائب المدير العام لشؤون العمليات وليد شملان البحر مثنيا على جهود المتفوقين ومتمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأضاف البحر اننا نفتخر في هذا البرنامج الريادي الذي حقق أصداء طيبة على مدى السنوات الماضية وكانت له بصمة واضحة في أوساط الشباب. وأكد البحر أن الصندوق يسعى إلى زيادة مقاعد المقبولين في البرنامج لإعطاء فرصة أكبر للمهندسين والمهندسات للانضمام، وأضاف البحر أن البرنامج الذي أطلقه الصندوق في عام 2004، يسهم في رفع جهوزية المهندسين والمعمارين الكويتيين حديثي التخرج واكسابهم مهارات احترافية ستسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي ولا سيما القطاع الخاص الذي ينهض بدور حيوي في عملية التنمية.

وبين البحر أن الصندوق قد أعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج المهندسين الدفعة (37) من تاريخ 1 سبتمبر 2022 وحتى 15 سبتمبر الجاري، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامج تعبئة طلب الالتحاق عن طريق الموقع الالكتروني للصندوق.

والجدير بالذكر أن عدد المنتسبين في البرنامج منذ اطلاقه وحتى مارس 2022 بلغ حوالي 884 متدرباً ومتدربة.

