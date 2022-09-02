سريلانكا تتفق مع «النقد الدولي» لاقتراض 2.9 مليار دولار

مال وأعمال

توصلت سريلانكا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، وهي خطوة رئيسة لإعادة هيكلة الدين للتغلب على الكارثة التي أصابت البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي: إن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» سيدعم برنامج سريلانكا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، مضيفاً أن البرنامج الذي يستمر 48 شهراً سيخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلس الإدارة.

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال إلى جانب الاضطرابات السياسية التي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة. أدى تضاؤل ??احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم الذي يعد الأعلى في آسيا، إلى زعزعة الاقتصاد البالغ 81 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الحكومي «الذي يدعمه الصندوق، سيهدف إلى استقرار الاقتصاد وحماية سبل عيش الشعب السريلانكي، وتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام والشامل».

