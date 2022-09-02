غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ملتقى بشرم الشيخ

مال وأعمال

انطلقت صباح أمس الخميس، في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويشارك في الملتقى الذي يمتد لثلاثة أيام، 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.

وقال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد: إن الملتقى سيناقش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.

وأضاف أن الملتقى يبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها، كما تتطرق جلسات الملتقى إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، بخلاف التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية وأفضل الممارسات لمواجهتها.

يشارك في تنظيم الملتقى اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه تقدم محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بخالص الشكر والتقدير لـ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على رعايته الكريمة لفعاليات هذا الملتقى، كما قدم له التهنئة على تعيينه محافظاً للبنك المركزي المصري، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يوفّقه في مهامه، ويُسدّد خطاه بالتوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى كل الحضور الذي يضم نخبة من القيادات المصرفية والقضائية، وذلك في بداية كلمته في ملتقي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الإتربي: لقد أصبحت عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المسائل المهمة والمتشابكة حول العالم، حيث يُسخّر مرتكبو الجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة كل قدراتهم بهدف الولوج إلى النظام المصرفي للدول، ما أدى إلى أن النظم المصرفية أصبحت أحد أهم مساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضاف: أمام هذا الواقع، لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر استهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلو الأموال الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية، مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتنشعب وتتعقد باستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة الذين يسخّرون كل طاقاتهم للتمكّن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.

واستطرد قائلا: لكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسة، وخط الدفاع الأوّل لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن استغلالها، أو يمكن أن تتيح تنفيذ عمليات غسل الأموال، وكذلك إدراك أنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومعقّدة في الغالب، يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل.

وأشار إلى أنه نظراً لخطورة هذه الجرائم على قطاعنا المصرفي، يولي اتحاد المصارف العربية موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، حيث يُخصّص حيّزاً مهماً من نشاطاته للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، ويقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، على غرار الملتقى الذي نفتتح أعماله اليوم، والهدف الرئيس من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الأسس الكفيلة بحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي.

