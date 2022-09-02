«بيتك» يشارك في معرض الفرص الدراسية

مال وأعمال

بحضور ورعاية مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في معرض الفرص الدراسية، تعزيزا لاستراتيجيته الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب.

وتأتي مشاركة «بيتك» في المعرض انطلاقا من حرص دائم على المشاركة في معارض الفرص الدراسية لدعم الشباب والمساهمة في تحقيق أهدافهم، وايجاد سبل تفتح الافاق نحو مزيد من النجاح والابداع والتطور العلمي، وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح.

ومثل المعرض الذى أقيم في حديقة الشهيد لمدة 3 أيام فرصة مهمة لخريجي المرحلة الثانوية للحصول على جميع الارشادات والمعلومات المتعلقة بالالتحاق بالجامعات والكليات داخل الكويت وخارجها بما يساعدهم على اتخاذ قرارهم في تحديد مستقبلهم الجامعي، حيث شهد المعرض حضورا كبيرا من الطلبة الذين اعربوا بدورهم عن شكرهم لـ «بيتك» لدعمه المتواصل ومساهماته التي تشاركهم فى بناء مستقبل افضل يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم .

ويولي «بيتك» اهتماما كبيرا لشريحة الطلبة يتمثل في دعم انشطتهم المختلفة بمن فيهم شريحة الطلبة والخريجين ومساعدتهم على بناء مستقبل افضل، ويحرص على المساهمة في مثل هذه المعارض التي توجه طاقات الطلبة الى المسار التعليمي الصحيح.

ويحرص «بيتك» دوما على دعم ومساندة الجهود والفعاليات والانشطة الطلابية، كونها تستهدف خدمة الطلبة ومساعدتهم على تحديد المسار التعليمى الصحيح واتاحة الفرصة امامهم للاختيار بين اكثر من بديل بما يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية فى اطار من الوعي والتعريف بمختلف المجالات الدراسية وارتباطها بسوق العمل نظرا لما توفره المعارض المعنية بهذا المجال من تبادل للخبرات والتجارب وتوفير المعلومات المهمة والمؤثرة فى اتخاذ القرار السليم .

كما يشارك «بيتك» في المعارض الوظيفية بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية استمراراً لدوره الرائد في تأهيل واستقطاب وتطوير القدرات البشرية المتميزة من الخريجين الكويتيين ومساندتهم بالتوظيف في «بيتك» او بدعم قدراتهم لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.

ويقدم «بيتك» خلال هذه المشاركات تعريفا بالعمل المصرفي اجمالا، والصيرفة الاسلامية تحديدا، بهدف فتح المجال امام المهتمين بالالتحاق بالعمل المصرفى أو اختياره كأحد مجالات دراستهم .

ويشارك «بيتك» فى العديد من الانشطة الطلابية بالتعاون مع الاتحادات من خلال رعاية مشاريع التخرج لطلبة بعض الكليات ومناسبات التكريم وتخرج الدفعات بالاضافة الى مساهمات عديدة اخرى فى مجالات وثيقة الصلة بالطلبة والعملية التعليمية والفعاليات المختلفة المرتبطة بها.

