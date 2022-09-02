الملحم: 84 % نسبة إنجاز استراتيجية هيئة الأسواق

مال وأعمال

أطلقت هيئة أسواق المال العدد التاسع من مجلتها التوعوية الإلكترونية، وتضمنت كما الإصدارات السابقة العديد من الزوايا متنوعة الموضوعات بين قضايا توعوية استثمارية وقانونية، إضافةً إلى أخبار الهيئة وفعالياتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري يونيو واغسطس من العام الحالي. وقد تناول العدد في زاوية الافتتاح لرئيس مجلس مفوضي الهيئة أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم، عرضاً لأبرز إنجازات الهيئة المتحققة خلال السنوات الأربع الماضية والتي تمثل الفترة المنقضية من الإستراتيجية الحالية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 84%، بالإضافة الى أبرز التوجهات التنموية للهيئة للسنوات القليلة القادمة والتي تعمل على تضمينها في استراتيجيتها للأعوام (2023-2024/2026-2027)، والتي من أبرزها توجهات التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتبني التقنيات الحديثة، وتحفيز الابتكار في مجال عمل الهيئة الرقابي والإشرافي، وتطوير الصناعة المالية الإسلامية بما يعزز دور الهيئة على صعيد تحقيق رؤية دولة الكويت التنموية.

أما زاوية «عبق الريادة» فقد استعرضت سيرة المرحوم جاسم الخرافي الحاضر دائماً في الذاكرة الكويتية بإنجازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأعمال الخيرية بطبيعة الحال.

كما تناولت «الزاوية القانونية» مظاهر استقلال الهيئة كجهة رقابية، وأعقبتها زاوية «حدث العدد» والتي خصصت لموضوعين حظيا باهتمام خاص في الآونة الأخيرة، أولهما موضوع اختيار هيئة أسواق المال الكويتية ويمثلها السيد مثنى عبدالوهاب الصالح رئيس قطاع الأسواق لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية (عضوية مؤسسية) ممثلاً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، وذلك لمدة سنتين اعتباراً من العام الحالي. أما ثانيهما جائزة المستثمر الذكي الخليجي ومتطلبات الاشتراك فيها والمتاح لجميع مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون والمستمر حتى أواخر سبتمبر الحالي.

وقد كان لافتاً تخصيص الإصدار لزاويتي «رأي ورؤية» و«حوار العدد» لشخصيتين تحظيان بمتابعة واسعة النطاق في المجال الاقتصادي، هما على التوالي: السيد سالم الهطلاني الباحث والكاتب الاقتصادي، المهتم بالشأن الاقتصادي وأسواق المال، حيث قدم نصائحه التي تمثل خلاصة تجربته ومعرفته الشخصية، سواءً للباحثين عن الثراء السريع أو للمستثمرين المؤسسين في أسواق المال.

