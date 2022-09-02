«الغرفة» تستضيف وفد فيتنام الثلاثاء المقبل

مال وأعمال

تستضيف غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت الثلاثاء المقبل وفداً اقتصادياً من جمهورية فيتنام، برئاسة سعادة نغو توان ثانغ – سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة الكويت، وسيتم عقد لقاء ثنائي بين الجانبين الفيتنامي والكويتي بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وعرض الفرص المتاحة في شتى المجالات وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين، حيث يضم الوفد مجموعة من الشركات من عدة قطاعات مختلفة منها: مواد البناء – الورق والمناديل – المواد الطبية الاستهلاكية – الأرز – الأسمدة – التغليف – الادوات المنزلية والاثاث المعدني – المواد الغذائية – الاسماك – الالكترونيات – المنتجات الزراعية.

وتدعو «الغرفة» أعضاءها للحضور والمشاركة في هذا اللقاء كونه فرصة سانحة لفتح آفاق اقتصادية جديدة بين دولة الكويت وجمهورية فيتنام.

