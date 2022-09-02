«الكويتية».. باقات متميزة لحضور كأس العالم

مال وأعمال

في إطار مساعيها الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية استعداداتها للحدث الاكبر والابرز كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر، حيث سيقوم الطائر الأزرق بتشغيل رحلات يومية مباشرة لنقل المشجعين الراغبين بحضور المباريات والعودة بذات اليوم إلى أرض الوطن ليحظى المشجعون بتجربة استثنائية ومختلفة وجديدة من نوعها.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي: «إن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في هذا الحدث العالمي يعد فرصة ممتازة لإبراز خدماتنا المتميزة لعملائنا الكرام، فقد بدأنا التحضير لهذا الحدث منذ أكتوبر 2021 وأطلقنا أولى حملاتنا الترويجية والتسويقية في فبراير 2022 إلى أن وقّعنا الاتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية مشكورين في مايو 2022، والتي تتيح للخطوط الجوية الكويتية بنقل المشجعين بشكل يومي لحضور مباريات كأس العالم في الدوحة، وعلى استعداد تام إلى استقبال عملائها الراغبين في السفر، حيث ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل 13 رحلة يومياً بداية من انطلاق البطولة وتتنازل تدريجياً مع تأهّل ووصول الفرق المشاركة الى الادوار الاقصائية، كما أن زيادة عدد الرحلات أو نقصانها تعتمد على العرض والطلب من قبل الجمهور».

وأضاف رزوقي: «توفر الخطوط الجوية الكويتية باقات متميّزة لعملائها الأعزاء عبر حزمة سفر استثنائية من خلال مكتب (الكويتية للعطلات) تشمل تذكرة المباراة وتذكرة السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية وبأسعار تبدأ من 200 دينار كويتي بحسب الدرجات على متن الرحلة أو درجات ملعب المباراة، وتزيد بالطبع مع اختلاف الدرجات، كما نؤكد أن الخطوط الجوية الكويتية تضمن لعملائها الكرام حجز تذاكر السفر والمباراة بنسبة 100% فنحن الموزع المضمون في دولة الكويت لتذاكر المباراة».

وبيّن رزوقي قائلاً: «إن اجراء عملية الحجز بسيطة جداً، فقد سهلت الخطوط الجوية الكويتية ذلك لعملائها الكرام، ما على المشجع إلا الاتصال على مركز الاتصال 171 لطلب حجز تذكرة المباراة وتذكرة السفر أو من خلال زيارة مكتب العطلات في برج راكان الواقع في مدينة الكويت أو من خلال زيارة موقع أو تطبيق الشركة الالكتروني والدخول على رابط التسجيل في تطبيق (هيا) وملء البيانات الخاصة به ليتيح له حضور المباريات، وذلك بعد شرائه لتذكرة المباراة».

ونوّه رزوقي إلى أن سياسة وقوانين اللجنة المنظمة لكأس العالم واضحة بخصوص وضع أمتعة في الوزن على الرحلات المخصصة لحضور المباريات للركاب المسافرين فشددت على ضرورة اقتصار حمل حقائب اليد فقط للمسافرين في نفس اليوم، مبيناً أن الشركة تسمح للركاب المسافرين على الدرجة السياحية بحمل حقيبة يد لا تتعدى 7 كيلو غرامات، وركاب درجة رجال الأعمال حمل حقيبة يد لا تتعدى 10 كيلو غرامات، وركاب الدرجتين الأولى والرويال حمل حقيبة يد لا تتعدى 15 كليو غراماً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الركاب الذين يرغبون في حمل عدد من الحقائب ومن كانت لديهم إقامة أكثر من يوم، يستطيعون ذلك من خلال الحجز عبر الرحلات اليومية المجدولة الاعتيادية بين الكويت والدوحة.

وتابع رزوقي قائلاً: «عند وصول الركاب المسافرين لحضور المباريات إلى الدوحة ستوفر دولة قطر وسائل المواصلات المختلفة كالحافلات والمترو بالمجان للمشجعين للوصول إلى ملعب المباراة مباشرة وذلك عبر استخدام بطاقة تطبيق «هيا»، وأيضاً ستتوفر المواصلات بالمجان عند انتهاء المباراة أثناء العودة إلى المطار».

وأعرب رزوقي عن أمله بأن تلعب الخطوط الجوية الكويتية دوراً بارزاً كناقل متميز في ربط الكويت بالعالم، الامر الذي سيوفر الراحة والرفاهية للمشجعين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عند اختيارهم الطائر الأزرق ناقلاً لرحلاتهم إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر. وأشار إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على تقديم أفضل الخيارات المتنوعة لعملائها الكرام من خلال ما توفّره لهم من خدمات متميزة منذ دخولهم مبنى الركاب رقم 4 مروراً بإنهاء إجراءاتهم بكل انسيابية ومرونة وصولاً إلى صعودهم على طائرات الخطوط الجوية الكويتية الجديدة كلياً والاستمتاع برحلة آمنة ومريحة. واختتم رزوقي تصريحه بالتأكيد على التعاون مع الخطوط الجوية القطرية والذي يعد جزءاً هاماً من شراكة مستمرة بين دولة الكويت ودولة قطر واللتين تشتركان في أهداف عديدة مشتركة على كافة المستويات المختلفة، متمنياً لدولة قطر الشقيقة السداد والتوفيق في هذا العرس الكروي العالمي.

