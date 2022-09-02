.. وتحتفل بنجاح تشغيل وجهة «الدار البيضاء»

مال وأعمال

احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، بعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح الخط بحضور عدد من مكاتب السياحة والسفر والجهات المعنية في المملكة، حيث يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى التي بدأت في يونيو الماضي عن إطلاق أولى الرحلات بواقع رحلتين أسبوعيا أيام الأحد والأربعاء.

وعلى هامش الحفل، قال مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ عيسى الحداد: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تحتفل اليوم بنجاح تشغيل خط مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، حيث تعد هذه الوجهة من الوجهات المهمة للغاية في خيارات عملائنا الكرام، وذلك لما تتمتع به هذه الوجهة من معالم سياحية جاذبة للمسافرين ولما تتميز به أيضاً من الأماكن التراثية والتاريخية والثقافية العريقة ونظراً للطلب المتزايد عليها ولخدمة عملائنا الكرام على أكمل وجه». وأضاف الحداد قائلاً: «رأت الخطوط الجوية الكويتية بأن وجهة الدار البيضاء تحديداً لها طابع خاص في اختيارات عملائنا، حيث كان اختيارها مكمّلاً للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها الكرام، كما أن التركيز على هذه الوجهة جاء بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة».

وأشار الحداد إلى أن الخطوط الجوية الكويتية ماضية في توسيع شبكة خطوطها، لافتاً إلى أنها أعلنت الفترة السابقة عن إطلاق 8 وجهات جديدة وهي جزر المالديف والمدينة المنورة والطائف وابوظبي وأديس أبابا وكاتماندو وحيدر اباد وكوالالمبور بالإضافة إلى استمرار تشغيل رحلتي مدريد وازمير على مدار العام نظراً لنمو الطلب على هاتين الوجهتين.

