«فنادق قطر»... كاملة العدد مع اقتراب كأس العالم

مال وأعمال

فنادق قطر كاملة العدد مع اقتراب انطلاق فعاليات كأس العالم 2022، حيث شهدت الإيجارات ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجارات في العاصمة القطرية الدوحة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي تستعد لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022.

فمعظم الفنادق توقف بالفعل عن تلقي الحجوزات بعد سبتمبر الماضي. وبحسب ما ورد، قامت إحدى الشركات العقارية العاملة في اللؤلؤة - قطر بتغيير الحد الأدنى لمدة عقد الإيجار الجديد من عام إلى شهرين، حتى تفتح الباب أمام إعطاء الأولوية لجمهور كأس العالم.

وفق تقرير بريطاني، أدت الندرة الواضحة في أماكن الإقامة الفندقية بقطر خلال فترة كأس العالم 2022، إلى قفزة هائلة في أسعار إيجارات الشقق والاستوديوهات والأماكن التي يمكن استغلالها كمكان إقامة. و استغل بعض الملاك الحدث وندرة الأماكن لرفع الأسعار، كما اتجه بعضهم للضغط على المستأجرين الأجانب «المقيمين بالفعل في البلاد» من أجل زيادة الإيجارات ولمدد طويلة في ظل تكهنات بانخفاض حاد في الطلب عقب نهاية كأس العالم.

بينما يحدث ذلك، أكدت مصادر عقارية في دبي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الشقق الفندقية خلال فترة كأس العالم، لا سيما أن الأسعار تنافسية، بينما تمتلك دبي مرافق ترفيهية ضخمة وتاريخا طويلا من احتضان الأجانب وتوفير سبل المعيشة المناسبة لهم.

وفق تقرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، لم يفلح الإنفاق الضخم الذي بذلته قطر بحوالي 229 مليار دولار في البنية التحتية، في حل أزمة الإسكان الفندقي المتوقع خلال كأس العالم. ومن المتوقع حضور 1.2 مليون مشجع من 32 دولة على مدار 28 يوما في 8 استادات جميعها داخل وحول الدوحة.

وقال التقرير إنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأ المزيد والمزيد من المقيمين الأجانب في التعرض لضغوط من الفنادق ومديري العقارات لزيادة الإيجارات بشكل كبير، أو وقف تجديد اتفاقيات الإيجار، أو إلغاء العقود مع المستأجرين.

وعادة ما يتوقع المقيمون زيادة في الإيجار السنوي بنحو 10%، لكنهم تلقوا هذا العام تنبيهات بأن إيجاراتهم ستزيد بنسبة تتراوح من 20 إلى 35%.

وشمل ذلك مساكن رفيعة المستوى مثل اللؤلؤة - قطر، وهي جزيرة اصطناعية مطورة.

وقال جوني آرتشر، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة Cushman & Wakefield، وهي شركة عقارية تجارية دولية، الشهر الماضي إن الترقب لكأس العالم أدى إلى أول زيادات في الإيجارات في قطر منذ عام 2015.

وقال مديرو عقارات في دبي إنهم شهدوا زيادة ملحوظة في الإيجارات القصيرة الأجل في الإمارة، لشهر كأس العالم.

وتتوافق تلك التصريحات، مع تقارير سابقة أشارت إلى ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران بين الدوحة ودبي خلال فترة كاس العالم

وتوفر دبي الأسعار التنافسية والمرافق الترفيهية الضخمة مع تاريخ طويل من احتضان الأجانب وتوفير سبل المعيشة المناسبة لهم. ويشير ذلك إلى أن ثمة خططا للإقامة في دبي من قبل جماهير كأس العالم.

