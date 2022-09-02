وزير الإعلام يشارك في افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب الـ21

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وصل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري إلى العاصمة الأردنية عمان لترؤس وفد الكويت (ضيف الشرف) في معرض عمان الدولي للكتاب الـ21، وكان على رأس مستقبلي الوزير المطيري وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وعدد من قيادات وزارة الثقافة الأردنية. وتشارك الكويت في المعرض المقام حتى العاشر من سبتمبر كضيف شرف بجناح يضم عددا من دور النشر الكويتية، وتقيم أسبوعا ثقافيا متنوعا يشتمل على عدد من الندوات والأمسيات الفنية والموسيقية ومعرض للصور.

