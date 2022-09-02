«الشباب» تشارك في المُلتقى الفكري الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي

مال وأعمال

شاركت الكويت ممثلة بالهيئة العامة للشباب في الملتقى الفكري الثقافي الشبابي لشباب دول مجلس التعاون الخليجي بعنوان « الشباب وصناعة المستقبل» الذي استضافته سلطنة عمان الشقيقة ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بمشاركة 30 شاباً وشابة خليجيين. وقد قدم وفد الكويت ورقة عمل الكويت بعنوان (الصحة النفسية لدى الشباب الخليجي) ، وشارك الوفد في جميع فعاليات الملتقى بفعالية منها الندوة الفكرية واستعراض المبادرات الشبابية التطوعية. وكان من أبرز توصيات الكويت في قطاع الصحة النفسية إنشاء برنامج خليجي مشترك يحدد استراتيجية خليجية للاستثمار في قطاع الصحة النفسية وتطويره ووضع برامج تأهيلية نفسية في المدارس الحكومية الخليجية لبناء المرونة النفسية في الشباب الخليجي، إنشاء تطبيق حكومي للصحة النفسية يشمل برامج توعوية للاضطرابات النفسية الشائعة وطرق التعامل معها مع بيان أقرب مراكز الصحة النفسية لحامل التطبيق، كما يوفر منصة لعمل استبيانات خاصة بالصحة النفسية توفر احصائيات دقيقة لأغراض البحوث العلمية والتطوير.

