«لابا» الصيفي يختتم فعالياته بعرض مسرحي أبطاله الأطفال

مال وأعمال

تحت شعار «كوكب أخضر (Green Universe)»، احتفلت «أكاديمية لوياك للفنون – لابا» باختتام مخيمها الصيفي النموذجي للأطفال، بمعرض لوحات ومسرحية غنائية راقصة، عبر من خلالها الأطفال المشاركون عن مواهبهم وهواياتهم وعما اكتسبوه من مهارات ومعارف استثنائية. مسرحية وأعمال اختزلت جهود المدربين المحترفين على مدى شهر كامل، سواء في مجال الموسيقى والرقص والدراما أو في مجال الفنون التشكيلية والحرف اليدوية إلى عالم اليوغا واللياقة البدنية والتايكواندو والطبخ والزراعة والتوعية البيئية.

فالمخيم أتاح للأطفال بين عمر 5 و 13 سنة، المشاركة بأنشطة تثقيفية وترفيهية فريدة، سواء في مقر الأكاديمية في المدرسة القبلية، أو في حديقة الشهيد، ما أسهم في اكتشاف طاقاتهم وتعزيز ثقافتهم وإدراكهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم. كما شكل حافزا نحو اختبار تجربة حياتية متكاملة، من التعلم والمتعة والمرح، لعبت دورا حيويا في بناء شخصية الأطفال. وعلى خشبة مسرح صمم بسواعد الأطفال ولمساتهم المبتكرة، تألق مسرح لابا بعرض مسرحي مميز، جسد وعي الأطفال والتزامهم تجاه بيئة الكويت، سواء من خلال المسرحية التي طرحت المشاكل البيئية والحلول البسيطة التي بإمكان الأطفال المشاركة بها، أو الأغنية التي حاكت الأرض، أو العرض الراقص الذي دعا للحفاظ على المنظومة البيئية وحماية مواردها، لا سيما في ظل تحديات التغير المناخي. وهذا العام، كان ديكور المسرحية من صنع الأطفال أنفسهم ونتاج حصص الفنون التشكيلية والحرف اليدوية. ومن منطلق إيمانها بضرورة بناء جيل واع يتحلى بالمسؤولية البيئية، حرصت «لابا» من خلال مخيمها الصيفي على مواصلة التوعية حول القضايا البيئية الملحة، خصوصا أن الأطفال يعتبرون صناع التغيير. وتميز مخيم «لابا» هذه السنة باحتضانه العديد من الأطفال، الذين تمكنوا رغم سنهم الصغيرة، من إنجاز العرض المسرحي الختامي، بعد اجتيازهم العديد من صفوف الموسيقى التي عززت قدراتهم اللغوية والغنائية، أضف إلى صفوف المسرح التي مكنتهم من التعبير والوقوف أمام ذويهم وأمام الجمهور العريض. أما صفوف الرقص فقد أغنت قدرتهم على التآلف مع جسدهم وحركاتهم، بإبداع وحرفية. فكان المخيم أكثر من محطة صيفية للتسلية والترفيه، إنما فرصة نموذجية سمحت لهم خوض تجارب نوعية ومواجهة الصعاب والتحديات، كما التمتع بلحظات جميلة شيقة، ستبقى ماثلة ضمن ذكرياتهم، وستدفع بهم نحو تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. اختصرت إفادات بعض المشاركين، فرحة الأطفال العارمة بمخيم «لابا»، حيث وصفوه بـ«المذهل والمرح والممتع جدا»، مبدين إعجابهم بصفوف الموسيقى والرقص والرسم والدراما والفنون التشكيلية، والتي أتاحت لهم التعبير عن أنفسهم ومشاعرهم بكل حرية ومن دون قلق، كما جسدت إمكانياتهم بأبهى حلة. وأشادوا بـ«الأساتذة والمدربين الرائعين الذين اكتسبوا معهم معلومات وخبرات جديدة، بحيث تعلموا روحية العمل الجماعي، فكان أن خرجوا من المخيم بشبكة من الأصدقاء الجدد».

