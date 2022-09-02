الإمام الحسن بن عليّ (عليه السلام) قمة في القيم والفضائل

إيمانيات

حدَّث الإمام زين العابدين (عليه السلام) عن عمّه الإمام الحسن (عليه السلام) فقال: «كان أعبدَ الناسِ في زمانِهِ، وأزهدَهم وأفضلَهم»، حيث كان يمثِّل القمة في العبادة والزُّهد والصِّدق والأمانة، لأنّ تلك هي العناصر الأصيلة في شخصيته التي أفاضها عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليّ وفاطمة (عليهما السلام). فقد كان (عليه السلام) يمشي حافياً، ولشدة تواضعه إذا دخل باب المسجد يرفع رأسه إلى السماء ويقول: «إلهيّ ضيفك ببَابِكِ يا مُحسن، قد أتاك المُسيء»، لأنّنا إذا دخلنا إلى المسجد فكأنّنا دخلنا في ضيافة الله لنأكل من مائدته؛ مائدة الروح والقُرب إليه سبحانه والانفتاح عليه، وهذه الكلمات هي ككلِّ كلمات المعصومين في الاستغفار، هي كلمات الإخلاص والتواضع أمام الله تعالى الذي عصمهم في فكرهم وكلِّ سلوكياتهم.

كما كان الإمام الحسن (عليه السلام) يمثِّل القمة في العفو والسلوك الأخلاقي، ويُنقل عنه أنّه كان في المدينة راكباً على فرسه ويسير معه أولاده وأهل بيته، فجاءه شيخ شامي ممّن تمت تربيتهم على بغض أهل البيت (عليهم السلام) وسبّ الإمام عليّ (عليه السلام) وأبنائه، ووقف هذا الشيخ يسأل: مَن هذا؟ قالوا له: هذا الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام)، فما لبث هذا الشيخ إلّا أن بدأ يشتم الإمام عليّاً وأهل بيته، وهو (عليه السلام) ينظر إليه بكلِّ حنان ووداعة، ولم يقبل لمن حوله أن ينالوه بسوء، وعندما انتهى الشيخ الشامي من كلامه قال له (عليه السلام): «أيّها الشيخ، أظنّك غريباً...، وإن كنتَ جائعاً أشبعنَاك، وإن كنت عُرياناً كسوناك، وإن كنت مُحتاجاً أغنينَاك، وإن كنت طريداً آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حرَّكت رحلك إلينا، وكنتَ ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأنّ لنا موضعاً رحباً، وجاهاً عريضاً، ومالاً كبيراً». فلمّا سَمِعَ الرجلُ كلامه بكى، ثمّ قال: أشهد أنّك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنتَ وأبوك أبغض خلق الله إليَّ، والآن أنتَ أحبّ خلق الله إليَّ، وحوّل رحله إليه، وكان ضيفه إلى أن ارتحل، وصار معتقداً لمحبّتهم.

لماذا فعل الإمام الحسن (عليه السلام) ذلك؟ من الطبيعي أنّ أخلاقه هي التي دفعته إلى القيام بذلك، ولذلك، علينا أن نتعلَّم من هذه الأخلاق، ونأخذ بالمنهج الذي يجب أن نسير عليه ونفهم عمقه، لنتمكّن من مواجهة الأجهزة التي منذ التاريخ وحتى الآن تحاول أن تغيّر للناس أفكارهم، سواء كان ذلك بما يتصل بالدِّين أو المذهب أو السياسة أو الشخص، بحيث تنطلق هذه الأجهزة في كلِّ عناصرها البشرية وآلياتها الإعلامية، لتشوّه صورة شخص ما، بأن تنسب إليه الكثير من الباطل أو السوء أو الشرّ ممّا ليس فيه وليس من أخلاقه، ليأخذ الناس هذه الصورة المشوّهة عنه ليعيشوا السلبية تجاهه، ليسبّوه ويلعنوه ويكفّروه ويضللوه. وكان معاوية يقول لأهل الشام إنّ الإمام عليّاً (عليه السلام) لا يصلي، وإنّنا نقاتله لنأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، وعندما استشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) في محراب الكوفة، عَلِمَ الناس كذب ذلك، وقد سأله ابن عباس يوماً ما: لماذا تصرّ على سبّ عليّ وهو أتقى المتقين وسيِّد الوصيين؟ فقال معاوية: حتى يشبّ عليه الصغار، ويشيب عليه الكبار. وبقي الناس يسبّون الإمام عليّاً سبعين سنة لجهلهم وعدم وعيهم، حتى جاء عمر بن عبدالعزيز ورفع السبّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

وعاش الإمام الحسن (عليه السلام) حياته مع أبيه أمير المؤمنين، وتعلَّم من تجاربه الكثيرة بكلِّ تعقيداتها، وعرف منه كيف يحافظ على الإسلام حتى لو كان ذلك على حساب حقّه وذاته، وسمع منه (عليه السلام): «لأسلمنَّ ما سَلِمتْ أُمورُ المسلمين». كان تلميذ أبيه في كلِّ ما يملكه من علم وروحانية مع لُطف من الله، كما كان أبوه (عليه السلام) تلميذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان أبوه (عليه السلام) يستعين به في الشدائد، فكان (عليه السلام) رسوله إلى الكوفة، وعاش مشكلة الصلح بعد شهادة أبيه في حربه مع معاوية.

وعاش الإمام الحسن (عليه السلام) ليكون الإمام من بعد أبيه، وقد واجه الكثير من المصاعب من خلال العدوان عليه، بكلِّ الألاعيب والمؤامرات، حتى اضطُرّ (عليه السلام) إلى الصُّلح حفاظاً على المسلمين وعلى الخُلّص من أصحابه ممّن كان يعدّهم ليكونوا المعارضة لهذا الحكم الفاسد، وليكونوا القاعدة التي ينطلق منها الإمام الحسين (عليه السلام) في حركته، حتى قيل إنّ حركة الإمام الحسين (عليه السلام) كانت صدى لصُلح الحسن (عليه السلام).

