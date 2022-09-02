الملامح البارزة في شخصية الإمام الكاظم (عليه السلام)

إيمانيات

الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) هو سليل النبوّة ووارث علوم أهل البيت (عليهم السلام) في عصره.. فهو تلميذ أبيه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أُستاذ الشريعة وإمام العلماء، ولقد كان عصره عصراً زاخراً بالتيارات والمذاهب الفلسفية والعقائدية والاجتهادات الفقهية ومدارس التفسير والرواية، وكانت تلك الفترة من أخطر الفترات التي عاشها المسلمون، فقد تسرب الإلحاد والزندقة ونشأ الغلو وكثرت الفرق الكلامية التي حملت آراء وأفكار اعتقادية شتّى، وتعدّدت مذاهب الفقه ودخلت علوم عديدة في استنباط الأحكام واستخراجها كالمنطق والفلسفة والكلام وعلوم اللغة، كما وادخل القياس والاستحسان والعمل بالرأي وحابى بعض الفقهاء والقضاة الحكّام باستنباطهم وقضائهم ورُويت الأحاديث المدسوسة والأخبار المزيفة، فكانت هذه الفترة الزمنية فترة خطرة في وجود الإسلام العقائدي والتشريعي.

ولُقِب الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بـ«العبد الصالح وزين المتهجدين» لكثرة عبادته وتهجده، و«الكاظم» لشدّة تحمّله، وصبره على الأذى، وكظمه للألم والغيظ، ودماثة خلقه، ومقابلته الإساءة بالإحسان، و«باب الحوائج» لوجاهته عند الله وعلو مقامه، وقضاء الحوائج. كما حُمِّل (عليه السلام) الأمانة بعد أبيه الإمام الصادق (عليه السلام) ونهض بأعباء الإمامة وحفظ علوم الشريعة وقام بنشرها وربّى جيلاً من العلماء والرُّواة والمحدثين وسجّل لنا التاريخ مناظرات علمية دارت بينه وبين رجال الفكر والفقه في عصره ورغم أنّ ظروف الإمام السياسية كانت صعبة للغاية من حصار وتضييق ومراقبة وحبسه في السجون والمعتقلات إلّا أنّه لم يترك دوره ومسؤوليته، فقد ساهم (عليه السلام) مساهمة فعّالة في إيقاف الانحراف الذي حملته بعض تيارات الفلسفة والعقائد وعلم الكلام المتأثرة بالغزو الفكري والشطط العقائدي.

حوّل الإمام (عليه السلام) إقامته في السجن إلى فرصة للعبادة المتواصلة كما كانت حالة خارج السجن التي يعيش فيها الفرح الروحي مع الله، ليعطي (عليه السلام) درساً للمؤمنين الذين تفرض عليهم ظروفهم القاسية دخول سجون الظالمين، ويتعرّضون للكثير من الضغوطات القاسية ممّا يمارسه السجانون عليهم ليسقطوا مواقفهم ويهزموا روحياتهم. يحتاج العاملون إلى استلهام السلوك العبادي الذي كان يعيشه الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) الذي يرتفع بالإنسان المؤمن إلى آفاق الروحانية العليا التي تجعل العلاقة بالله هي الغاية العظيمة التي يتحرّك نحوها في ما يريده لنفسه من حركة وحياة في الاتجاه العملي الذي يعدّ نفسه له في القيام بمهمّة خدمة الإسلام في الدعوة لله والجهاد في سبيله والعمل الدائب من أجل إعادة الإسلام إلى الحياة على مستوى المنهج والشريعة والحركة الشاملة.

فقد ورد في التاريخ أنّ هارون الرشيد عندما أرسل الإمام الكاظم (عليه السلام) إلى البصرة وسُجن فيها سنة كاملة عند أحد أقرباء الرشيد، وهو عيسى بن موسى وقد راقب الإمام الكاظم (عليه السلام) طوال مدّة اقامته في السجن، هل يتألم من وضعه؟ وما هي انفعالاته؟ فكان لا يراه إلّا مشغولاً بعبادة الله ولم تبدر منه أيّة كلمة تجاه هذا الشخص الذي تولى حبسه ولا بالنسبة إلى الرشيد.. حيث كان منصرفاً إلى العبادة والتضرّع إلى الله تعالى ولما طلب الرشيد من عيسى بن موسى أن يقتله كتب إليه: «يا أمير المؤمنين، كتبتَ إليَّ في هذا الرجل، وقد اختبرتُه طولَ مَقامِه بمَن حبستُهُ معه عَيْناً عليه، لينظروا حيلته، وأمره وطويته ممّن له المعرفة والدراية، ويجري من الإنسان مجرى الدم، فلم يكن منه سوءٌ قط، ولم يذكر أمير المؤمنين إلّا بخير، ولم يكن عنده تَطلّع إلى ولايةِ، ولا خروج ولا شيء من أمرِ الدُّنيا، ولا دعا قط على أمير المؤمنين، ولا على أحدٍ من الناسِ، ولا يدعو إلّا بالمغفرةِ والرحمةِ له ولجميع المسلمين، مع ملازمته للصيامِ والصلاةِ والعبادةِ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من أمره أو ينفذ مَن يتسلمه منّي وإلّا سرحت سبيله، فإنّي منه في غاية الحرج».

