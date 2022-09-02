عمّارُ بن ياسر (رضي الله عنه).. منارة إسلامية شاهقة

إيمانيات

هو أبو اليقظان، عمّار بن ياسر بن عامر الكناني، المذحجي، العَنْسي، القحطاني. وُلِدَ في مكّة عام 57 قبل الهجرة، وقيل (56)، وتوفّي عام 37 للهجرة، وبذلك يكون عمّار ثمانينياً عند ارتحاله من الدُّنيا. من السابقين إلى الإسلام والجهر به، وأُمُّه (سُميّة) مولاة بني مخزوم، وكانت أوّل شهيدة في الإسلام، وكذلك استُشهد أبوه تحت التعذيب، وكان عمّار فيمن عُذِّب مع أهله ليتركوا الإسلام. هاجر الهجرتين إلى (الحبشة) وإلى (المدينة المنوّرة)، وشارك مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزواته كلّها، وقيل إنّه شارك بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) في حروب الردة، وقُطِعت أُذنه في معركة (اليمامة).

كان لعمّار بن ياسر (رضي الله عنه) مكانة كبيرة ورفيعة عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعند سائر المسلمين من صحابته (صلى الله عليه وآله وسلم). وروى الإمام عليّ (عليه السلام) أنّه سمع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في حقّ عمّار: «إنّ عمّار مُلئ إيماناً إلى مُشَاشِهِ»، أي بلغ الإيمان نخاعه وعظامه، وورد: «أنّه مُلئ إيماناً من قمة رأسه (قرنه) إلى قدمه، أي حتى أخمص قدميه» كما في الرواية عن ابن عبّاس.

إنّ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «عمّار مع الحقّ»، أو «لن يُفارق الحق»، وإنّه «إذا اختلف الناس كان مع الحقّ»، يُفهم منه أنّه مع الإمام عليّ (عليه السلام) يُلازمه ولا يُفارقه حتى يُفرِّق الموتُ بينهما، لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يُردِّد أيضاً: «عليٌّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ، يدورُ معه حيثما دار»، ولمّا كان عمّار قد حسم أمره واختار الطريق الذي يسلكه عليّ (عليه السلام) بناءً على الوصيّة التي سمعها من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا عمّار، لو سلك الناسُ وادياً وسلك عليٌّ وادياً، فاسلك الوادي الذي سلك عليّ»، فإنّه عاش مع الحقّ ومات على الحقّ، ويُبعث بإذن الله على الحقّ.شخصية رياديةٌ، رساليةٌ، مجاهدةٌ، ثابتةٌ على مبدأها في اختلاف المواقف والأشخاص والظروف، لابّد أن تكون قد شربت من منبع العقيدة نَميراً طيِّباً.

إنّ رفقة عمّار للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ بواكير شبابه، مَهَّدت لهذا البطل الإسلاميّ الرائع سُبُل أن يكون منارةً إسلامية شاهقة، حيث أخذ واقتبس واكتسب من شخصية النبيّ (الصادق) صدقَه وإخلاصَه، و(الأمين) جرأتَه وثباتَه، ولا نشكّ لحظة أنّه كان من السبّاقين لإشهار إسلامهم على يديه.

ومع أنّ عمّاراً لم يُطق عذابَ قريش في حداثة سِنّه، لما رآه من وحشيتهم شخصياً، وما وعاه من معاناة أبويه من ضراوتهم، وما كان يشاهده من مشاهد التعذيب التي يتعرّض لها المسلمون الأوائل، ومع أنّه أطلق كلمة الكفر (لساناً) وهو ثابتٌ (جِناناً)، راسخٌ (صِدقاً وإيماناً)، إلّا أنّه يعدُّ في الشجعان الصابرين والمحتسبين عند الله رمزاً شاخصاً، يدلّنا على ذلك بقاؤه على وعده للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في ملازمة الحقّ الذي مع عليّ (عليه السلام)، وعدم تفريطه ببيعة الغدير، والدفاع عن حقّ الولاية لا بالخطابات الثورية فقط، بل بالمشاهد التي خاضها الإمام عليّ (عليه السلام) في الجَمَل وصِفّين، حيث كان جندياً باسلاً لم يحل تقدُّم عمره الشريف دون مواصلته الجهاد عن الحقّ الذي وعاه ورعاه ونافح عنه بكلّ ما أُوتي من قوّة.

رَحِمَ الله عمّاراً صاحباً للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الإسلام، ومن السابقين له، ومن المُصاحبين له صُحبة حقّ وولاء ووفاء، وسلامٌ عليه يوم قاتل الشِّرك بين يديه، وسلامٌ عليه وهو يُعذَّب في ذات الله، وسلامٌ عليه وهو يُلازم إمامه عليّاً (عليه السلام) إلى آخر أيّامه، وسلامٌ عليه وهو يلقى الشهادة مقتولاً على يدي الفئة الباغية، وصَدَقَ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ أوصى آل ياسر بالصبر فإنّ موعدهم الجنّة.

