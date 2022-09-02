تحليل شخصية سلمان المحمّدي (رضي الله عنه)..

إيمانيات

الصحابي الجليل أهم ما يُميِّز هذه الشخصية الصحابية الجليلة الشأن، هو أنّ سلمان المحمّدي (رضي الله عنه) كان رجلاً عاقلاً يُحكِّم عقله في قراراته المصيرية، وقد وعى مسؤوليته منذُ أن كان فتىً لم تقنعه النار كمعبود، فراح يبحث عن الحقيقة في غير النار، ولمّا وقع اختياره على النصرانية انجذبت روحه إليها لأنّها تُلبِّي له بعض أشواق الروح؛ لكنّها لم تشفِ غليله، وكان يتنقّل من محطة إيمانية إلى أخرى بحثاً عن ما يروي ظمأه ويجيبُ عن أسئلته، حتى اهتدى إلى دليل أخبره أنّه على أعتاب ظهور نبيّ جديد، فراح يترقّبه وينتظر نبأ نبوّته على أحرّ من الجمر حتى (وافاه) و(وفى) له. إنّ سلمان المحمّدي (رضي الله عنه) بعد أن ترك النار التي يعبد آباؤه، راح كموسى (عليه السلام) يبحث عن (النور)، وكما وجده موسى على جبل الطور، وجده سلمان في رحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومنذ أن هفت أشواق روحه وقلبه إلى العلياء، وهو يتعالى على طينيته، ويتسامى في روحه وروحانيته، فكان حقّاً أن يكون منتسباً لأهل بيت النور. تمتاز شخصية سلمان (رضي الله عنه) بجهاده الذي لم يترك حملة من الحملات أو غزوة من الغزوات إلّا وكان له فيها الدور المشرِّف.. وإذا لم يسمح له الرق بالمشاركة في (بدر) و(أُحُد)، فإنّه لم يوفر غزوة بعدها إلّا وكان في مقدّمة المجاهدين فيها، بل شارك حتى في حرب الفتح. إلّا أنّ غاية ما امتاز به هذا الصحابي الجليل من مكانة أثيرة عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى أنّه نسبه إلى أهل بيته (عليهم السلام)، وكلّ ما أسهم به من مناقب جهادية فذّة، هو تواضعه الجم، وزُهده في الحياة، وخلقه العظيم، فكان يرى أنّ عزّته وشرفه وانتماءه وحرّيته بالانتساب إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم). رحم الله المحمّدي سلمان يوم بحث عن الحقيقة ويوم وجدها، ويوم دافع عنها دفاع المستميت ويوم يُبعث حيّاً.