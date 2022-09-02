الاشتباكات تنتقل إلى البصرة.. 4 قتلى في ليلة بغدادية

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البصرة - الوكالات: شهدت مدينة البصرة العراقية اشتباكات ليل الأربعاء الخميس بين سرايا السلام، الجناح المسلح للتيار الصدري، وعصائب أهل الحق، احدى فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

وقال مصدر أمني عراقي ان اربعة قتلى سقطوا في اشتباكات بين فصائل بالبصرة. بينما أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في بيان نشر على مواقع التواصل «إن ما شهدته محافظة البصرة جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة اخر، حيث القت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم». وأضاف «أن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها».

الى ذلك أمر زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» في العراق، قيس الخزعلي، امس «بإغلاق جميع مكاتب الفصيل المسلح وحتى إشعار آخر» في ظل الاشتباكات الدائرة في محافظة البصرة مع «سرايا السلام». وقال الخزعلي، في بيان عبر حسابه على تويتر «هناك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور. فوتوا الفرصة عليهم وأفشلوا مخططهم». وكان صالح محمد العراقي، القيادي المقرب من الصدر حذر في وقت سابق امس الخزعلي من نتائج عدم ضبط مسلحي حركته.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، لكن من دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

الى ذلك دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، القادة السياسيين العراقيين إلى بدء «حوار وطني» بهدف معالجة الأزمة السياسية القائمة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن والكاظمي «رحبا بعودة الأمن إلى الشارع، ووجها دعوة لجميع القادة العراقيين من أجل البدء بحوار وطني يهدف إلى بناء حل مشترك، في إطار الدستور والقوانين العراقية». وأثنى بايدن على «القيادة الشخصية» للكاظمي، وجهوده لـ«خفض التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية»، وبأداء قوات الأمن العراقية. وأعرب الرئيس الأميركي عن دعمه لـ«عراق مستقل وذي سيادة».

وأخفق العراق الذي هيمنت عليه السياسات الطائفية خلال العقدين الأخيرين، في تشكيل حكومة منذ انتخابات أكتوبر الماضي في ظل توتر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفصائل موالية لإيران.

وكان الكاظمي قد دعا منتصف أغسطس قادة القوى السياسية إلى «حوار وطني»، رغم عدم موافقة الصدر على المشاركة. وتصاعد التوتر بشكل حاد، الإثنين، مع اقتحام أنصار الصدر للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

