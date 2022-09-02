«الاتحادية» تؤجل دعوى حل البرلمان مجدداً

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بغداد - الوكالات: اجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مجددا موعد إصدار قرار بخصوص دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري.

وعقدت المحكمة امس جلسة للنظر في الدعوى، التي تقدم بها التيار الصدري سابقا، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة رفعت الجلسة وحددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإصدار قرارها.

وكانت جلسة امس مقررة اصلا يوم الاربعاء لكنها ارجئت بسبب التطورات الامنية في العراق.

وشهدت العاصمة بغداد يومي الإثنين والثلاثاء، اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل «حكومة أغلبية»، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.

ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.

