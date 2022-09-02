السعودية: ضبط 3330 كيلوغراماً من المخدرات في خليج عُمان

عربيات ودوليات

أعلنت القوات البحرية المشتركة، التي تقودها حاليا القوات البحرية الملكية السعودية، الليلة قبل الماضية، ضبط 3330 كيلو غراما من مادة الحشيش والهيروين المخدرة، خلال عملية اعتراض وتفتيش سفينة صيد في خليج عمان من خلال السفينة الأميركية «غلين هاريس»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وذكر بيان للقوات البحرية المشتركة، أن العملية تمت خلال قيامها بدوريات في خليج عمان الثلاثاء، وأن المخدرات المضبوطة في سفينة الصيد، تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار.

وصادرت القوات 2980 كيلو غراما من الحشيش، و320 كيلوغراما من أقراص الأمفيتامين أثناء العمليات.

وكانت «غلين هاريس» قد اعترضت سفينة صيد أخرى في 31 مايو الماضي، أثناء قيامها بدورية في خليج عمان، ما أدى إلى مصادرة ما قيمته 11 مليون دولار من الهيروين.

وضبطت حبوب هيروين وميثامفيتامين والأمفيتامين بقيمة 17 مليون دولار في نفس البقعة المائية في 15 مايو.

