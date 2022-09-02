قوات الاحتلال تقتل شابين فلسطينيين في نابلس والبيرة

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القدس المحتلة - الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابين فلسطينيين خلال مواجهات وقعت في نابلس والبيرة بالساعات الأولى من صباح امس. وقضى الشاب سامر خالد (25 عاما) من مخيم العين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق المدينة. وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن اشتباكات وقعت بين مقاومين وقوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة بهدف اعتقال مطلوبين لها. كما استشهد الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا جنوب رام الله، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فجر امس خلال مواجهات عنيفة في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

الى ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن تأجيل الأسرى إضرابهم عن الطعام بعدما كان مقررا البدء به صباح امس وذلك لإتاحة فرصة للحوار مع مصلحة سجون الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال تستعد للبدء في الإضراب عن الطعام خلال ساعات؛ ما لم تأخذ إدارة السجون الإسرائيلية بالمطالب التي تقدمت بها لجنة الطوارئ العليا للإضراب.

وقال نادي الأسير إن نحو ألف معتقل يشرعون بإضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل. وأضاف في بيان أن إدارة السجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول أن تفرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمس بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

