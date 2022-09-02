هواتف اللبنانيين خرساء.. لا إنترنت لا اتصالات

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بيروت – الوكالات: استفاق اللبنانيون على توقف خطوط الهواتف الأرضية التابعة لخدمة هيئة «أوجيرو»، وبالتالي توقف خدمة الإنترنت في معظم المناطق اللبنانية، تبعها توقف شبه تام في إرسال شركتي الخلوي «alfa» و»mtc». وأعلنت شركتا «IBM» و«Cyberia» أيضا توقف خدمة الإنترنت عند العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية، حيث تقدّم الشركتان الخدمة بعد تأمينها من هيئة «أوجيرو». وقالت الشركة إن «هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرّقة في مراكز تأمين الاتصالات (السنترالات) الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، وهو نتيجة لإضراب الموظفين في هيئة أوجيرو، الذي بدأ تنفيذه منذ الثلاثاء الماضي، ويطال جميع الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في لبنان».

وقالت مصادر من هيئة «أوجيرو» لقناة «سكاي نيوز عربية» إن «الإضراب أدى إلى شلل في الخدمات والخطوط، بمختلف المناطق اللبنانية أبرزها جنوب البلاد وطال رقم الطوارئ التابع للصليب الأحمر اللبناني، وعددا من المنظمات الاجتماعية والإنسانية والمستشفيات التي توقفت خطوطها وهواتفها الأرضية عن العمل».

وقرّر موظفو «أوجيرو»، بدءا من الثلاثاء الماضي، الإضراب العام في كل القطاعات وتوقف كل أعمال الصيانة والتشغيل من دون استثناء في جميع مراكز الهيئة على الأراضي اللبنانية كافة، إلى حين تصحيح الأجور لجميع العاملين في القطاع من مستخدمين، مياومين، متعاقدين، وملحقين، بما يتناسب مع الوضع المعيشي القائم.

وتشهد العاصمة بيروت، منذ صباح الأربعاء، توقفا عن العمل في مركز الاتصالات الرئيس في منطقة الحمرا، الذي يغذي مناطق ومؤسسات مهمة في بيروت، أبرزها مصرف لبنان، الذي توقفت فيه خدمة الإنترنت ومستشفى الجامعة الأميركية والمصارف والجامعات والمؤسسات التجارية الكبرى والوزارات العامة. وأضافت المصادر «من المتوقع أن تتوقف بقية مراكز الاتصالات» في لبنان.

