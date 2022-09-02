ماكرون: اتفاق نووي مع إيران «خلال أيام»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: عبرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس عن أمله في التوصل إلى اتفاق نووي مع ايران في غضون الأيام المقبلة.وقال في كلمة للسفراء الفرنسيين «آمل في إتمام إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون الأيام القليلة المقبلة» في إشارة للاتفاق النووي، بحسب ما نقلت رويترز.

أتى ذلك، في وقت أبدى فيه منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إشارات متفائلة أيضاً وإن بحذر. وقال كيربي إن المتفاوضين باتوا أقرب الآن مما كانوا عليه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، مضيفاً أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى استعداد إيران للتخلي عن بعض مطالبها التي لم تكن مرتبطة بالاتفاق على الإطلاق» بحسب ما نقلت وكالة رويترز امس.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أن المسودة الأوروبية للاتفاق النووي الإيراني تشير إلى أن التنفيذ سيكون على مراحل، وأن طرفي الاتفاق النووي لن ينتقلا إلى مرحلة ثانية عند تنفيذه إلا بعد استكمال الخطوات التي تعهدا بها سابقا.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعمه لإحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات على إيران، فيما جددت طهران اتهامها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس التحقيقات. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، قال لافروف إن روسيا وإيران لا تقبلان بالنهج الغربي الذي يسعى ليحل محل القانون الدولي.

من جانبه أكد عبد اللهيان أن «إيران تراجع بعناية النص الذي صاغه الاتحاد الأوروبي نحتاج إلى ضمانات أقوى من الطرف الآخر للتوصل لاتفاق دائم»، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الابتعاد عن التسييس.

وقال مسؤول إيراني، رفض الكشف عن هويته لرويترز إن إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية «خط أحمر للمرشد الأعلى» علي خامنئي. من ناحية أخرى قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إنه إذا لم يغلق ملف وكالة الطاقة الذرية فلن تكون هناك إعادة لتنفيذ الاتفاق النووي. وأضاف إسلامي أن إيران لن تتراجع عن مطلب إغلاق ملفها مع الوكالة، ولن تتحمل فرض عقوبات لأسباب واهية، حسب وصفه. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن علاقة بلاده بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تنحصر فقط في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، وإن بلاده لا يمكنها تنفيذ «المطالب الإضافية» للوكالة بسبب العقوبات المفروضة عليها.

