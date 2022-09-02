إغلاق أحد مفاعلات «زابوريجيا».. وروسيا تتهم أوكرانيا بإرسال «مخربين»

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عواصم – الوكالات: اعلنت الوكالة الأوكرانية للطاقة النووية إن أحد المفاعلات الستة في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في جنوب البلاد أغلق، امس كإجراء حماية طارئ بعد قصف المنطقة. وقالت شركة «إنرجواتوم» الحكومية لن الاغلاق تم اثر قصف بقذائف الهاون من قبل القوات الروسية.

يأتي ذلك بعد أن اتّهمّت السلطات الأوكرانية، امس روسيا بقصف مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي ستزورها بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب رئيس بلدية هذه المدينة، دميترو أورلوف، من منفاه على تطبيق تلغرام أن «الروس يشنون قصفًا مدفعيًا على الطريق الذي يُفترض أن تسلكه بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو محطة زابوريجيا» التي يحتلّها الروس مؤكدًا أنه لا يمكن للوفد أن «يكمل طريقه» نحو المحطة «لأسباب أمنية». لكن سرعان ما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الإبقاء على زيارة فريقه للمحطة، رغم الضربات. وقال غروسي بالفرنسية في مقطع فيديو وزعه مكتبه «نستعد للعمل الفعلي»، مضيفا «سنحاول إقامة وجود دائم للوكالة اعتبارا من تلك اللحظة».

في المقابل اتّهم الجيش الروسي، القوات الأوكرانية بإرسال فريق من «المخرّبين» إلى قرب محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي يجري فيه فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «نزلت مجموعتَي مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصا، من على متن سبعة قوارب على بعد ثلاثة كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية».وأضافت الوزارة أنها اتّخذت «تدابير للقضاء على العدو».

