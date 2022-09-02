فوزٌ قاتل لليفربول أمام نيوكاسل

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حقق ليفربول انتصاراً درامياً على حساب ضيفه نيوكاسل بنتيجة 2-1 أول من أمس في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي، التي شهدت أيضا فوز أرسنال على أستون فيلا 2-0، ومانشستر سيتي على نوتنغهام 6-0. في المباراة الأولى سجل نيوكاسل عبر ألكسندر إيزاك في الدقيقة 38، وعدل روبرتو فيرمينو النتيجة لليفربول (61)، قبل أن يخطف فابيو كارفالو الانتصار بهدف الفوز القاتل ( 90+7).

وافتتح نيوكاسل التسجيل في الدقيقة 38، بعدما تلقى إيزاك بينية سحرية داخل المنطقة، لينفرد بأليسون ويسجل بسهولة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد. وبدأ نيوكاسل الشوط الثاني بقوة، بعدما تلقى إيزاك بينية مميزة، ليتلاعب بروبرتسون داخل المنطقة ومن ثم سدد في الشباك، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 54.

وبحث ليفربول عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من إيليوت من داخل المنطقة، تألق بوب في التصدي لها. وعدل ليفربول النتيجة بعدها مباشرة في الدقيقة 61، بعدما مرر محمد صلاح كرة لفيرمينو داخل المنطقة، ليسدد البرازيلي كرة مباشرة سكنت الشباك. وحاول ليفربول خطف هدف الانتصار، بتسديدة قوية من دياز في الدقيقة 79 من خارج منطقة الجزاء، تألق بوب في إبعادها إلى ركلة ركنية. وفي الدقيقة 81، أرسل صلاح عرضية أرضية لدياز داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة أمسك بها الحارس. وتابع فابينيو كرة مبعدة من دفاع نيوكاسل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83، مسددا كرة قوية ذهبت بعيدا عن المرمى.وحاول فابينيو من جديد في الدقيقة 86، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة. وسجل ليفربول هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعدما تابع كارفالو كرة مبعدة من دفاع نيوكاسل داخل منطقة الـ6 ياردة، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 2-1.

وفي المباراة الثانية انتزع أرسنال فوزًا عسيرًا من ضيفه أستون فيلا 2-1. وسجّل للـ «غانرز» كل من البرازيلي غابريال جيسوس (30) ومواطنه غابريال مارتينيلي (77).

في المقابل بصم البرازيلي دوغلاس لويز على الهدف الوحيد للفريق الخاسر (74).

وبهذا الفوز حافظ فريق المدفعجية على صدارة البريميرليغ برصيد 15 نقطة محققًا العلامة الكاملة إلى حد الآن. بينما تجمّد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المرتبة التاسعة عشرة. وأصبح جيسوس أول لاعب من صفوف أرسنال يسهم في أكثر من 5 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري الإنكليزي.كما عادل أرسنال أفضل بداية له بعد 5 جولات من الدوري المسجلة موسم 2004-2005 بواقع 5 انتصارات. وفي مباراة ثالثة ضرب مانشستر سيتي بقوّة بفوزه على ضيفه نوتينغهام فورست بسداسية نظيفة. وتناوب على تسجيل أهداف «السيتيزنس» كل من النرويجي إيرلينغ هالاند (12و23 و38) والبرتغالي جواو كانسيلو (50) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (65 و87). ورفع سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني. في المقابل تجمدّ رصيد نوتينغهام فورست عند 4 نقاط في المرتبة الخامسة عشرة. وأصبح هالاند أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري الإنكليزي. كما بات النرويجي أول لاعب يسجّل «هاتريك» في مباراتين متتاليتين في البريميرليغ منذ هاري كين في ديسمبر 2017. وفي بقية النتائج تعادل توتنهام مع وست هام 1-1، وبورنموث مع ولفرهامبون 0-0.

