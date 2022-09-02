كلوب: هذه أحسن طريقة للفوز

دوليه

تغنى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بالانتصار الدرامي الذي حققه فريقه على حساب نيوكاسل في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي. تي. سبورت»: «هذه هي اللحظة المثالية للفوز بالمباراة، فاللقاء كان صعبًا وهناك شغف كبير ودفاع قتالي من جانبهم». وأضاف: «كان من الصعب علينا إيجاد الإيقاع، حتى قبل التأخر بهدف دون رد، تعرضنا للعديد من المواقف اليائسة، فقط كنا بحاجة لإجبار أنفسنا على التحلي بالهدوء ومواصلة التقدم». وتابع كلوب: «في النهاية أجبرناهم بهدف رائع في عيد ميلاد ذلك الفتى (كارفالو)، هذه هي أفضل طريقة للفوز بمباراة كرة قدم، التسجيل بعد الدقيقة 90 هو أفضل رد، أنا سعيد للغاية بذلك».

