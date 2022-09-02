يوفنتوس انتزع الفوز من سبيتسيا

دوليه

انتزع يوفنتوس، فوزا صعبا أمام ضيفه سبيتسيا، 2-0 أول من أمس على ملعب أليانز ستاديوم، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. وأحرز دوشان فلاهوفيتش الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، وضاعف أركاديوش ميليك، النتيجة في الدقيقة (90+2). ورفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد سبيتسيا عند 4 نقاط بالمركز 13. وانطلق اللقاء بسيطرة واستحواذ يوفنتوس على الكرة لكن دون جدوى، مع تراجع كبير للخصم الذي دافع أمام منطقة الجزاء. وفي الدقيقة التاسعة، نجح فلاهوفيتش في تسجيل الهدف الأول لليوفي، من ركلة حرة من أمام المنطقة سددها الصربي بطريقة مباشرة في الشباك. وتمكن إيمانويل جياسي لاعب سبيتسيا، من تعديل النتيجة لفريقه بالدقيقة 15، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. وسنحت فرصة لتسجيل الهدف الثاني لليوفي بالدقيقة 29، بعد ركنية نفذها كوادرادو بعرضية داخل المنطقة، ارتقى لها فلاهوفيتش وحولها برأسية أعلى من العارضة. وفي الدقيقة (90+2) نجح البديل ميليك في مضاعفة النتيجة ليوفنتوس، بعد مرور مميز من ميريتي بالناحية اليمنى، ليمرر عرضية أرضية لداخل المنطقة استلمها ميليك وأطلق تسديدة أرضية بقدمه اليسرى في الشباك. وبعدد النقاط نفسه، احتل نابولي المركز الثالث بعد تعثّره أمام ليتشي الصاعد حديثاً 1-1. وتقدم نابولي عن طريق المقدوني الشمالي إليف إلماس (27)، غير أن ليتشي أدرك التعادل في الدقيقة 31 عن طريق لورنتسو كولومبو. في المقابل، سقط لاتسيو في فخ التعادل مع مضيفه سمبدوريا 1-1. وفاز أودينيزي على فيورنتينا (1-0) بينما تعادل إمبولي مع فيرونا 1-1.

