بداية قوية لبايرن في الكأس

دوليه

اجتاز بايرن ميونخ، الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا بسهولة، بعدما تغلب على فيكتوريا كولن في عقر داره 5-0، أول من امس. وجاءت خماسية بايرن عن طريق ريان غرافنبيرش، ماثيس تيل، ساديو ماني، جمال موسيالا وليون غوريتسكا في الدقائق 35 و(45+1) و53 و67 و82. وهيمن الفريق البافاري على مجريات اللعب منذ انطلاق المباراة، لكنه لم يشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض سوى بعد مرور ربع ساعة عبر تسديدة أطلقها ماثيس تيل من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس بن فول.

وبعد سلسلة من المحاولات، اخترق بايرن، حصن فيكتوريا المنيع عبر غرافنبيرش، الذي تسلم تمريرة على حدود منطقة الجزاء، ليقابل الكرة بتسديدة يسارية، لم يستطع فول التصدي لها هذه المرة. وانفكت شفرة حارس فيكتوريا كولن بعد ذلك بعدما استقبل الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول بأقدام تيل لينتهي الشوط بتقدم بايرن (2-0).

وشهدت بداية الشوط الثاني، تعزيز الضيوف لتقدمهم بهدف ثالث عن طريق ماني.ووضع البديل موسيالا بصمته في اللقاء فور نزوله، بإضافة الهدف الرابع. واثبت غوريتسكا عدم حاجته للكثير من المباريات بعدما انطلق بالكرة فور نزوله، حتى وصل لمنطقة الجزاء وأسكنها الشباك، معززا تقدم الضيوف بهدف خامس.

