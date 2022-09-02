سان جرمان عاد إلى الانتصارات

دوليه

عاد باريس سان جرمان إلى سكة الانتصارات بتغلّبه على مستضيفه تولوز بثلاثية نظيفة أول من أمس في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري الفرنسي.

وسجّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي نيمار (37) وكيليان مبابي (50) والإسباني خوان برنات (90). ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن لونس ومرسيليا. في المقابل، تجمّد رصيد تولوز عند 5 نقاط في المرتبة الثالثة عشرة. وكان سان جرمان قد تعادل في المرحلة الماضية على أرضه أمام موناكو 1-1 ليستعيد سريعًا نغمة الانتصارات.

واستمر مرسيليا في مطاردة سان جرمان بفوزه الصعب على كليرمون بهدف نظيف سجله باب غيي في الدقيقة 49. وتابع ليون انطلاقته القوية للموسم الجديد بتحقيق فوزه الثالث في أربع مباريات على حساب أوكسير الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى 2-1.

ورفع ليون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع من 4 مباريات ويملك مباراة مؤجلة.

ومني موناكو بخسارة مفاجئة على أرضه أمام تروا 2-4.

وفي بقية المباريات فاز لونس على لوريان (5-2) ومونبلييه على أجاكسيو (2-0) ونيس على ليل (2-1) ورينس على أنجيه (4-2) ورين على بريست (3-1) فيما حسم التعادل نتيجة مباراة ستراسبورغ ونانت (1-1).

