باريديس إلى يوفنتوس

دوليه

انتقل لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي لياندرو باريديس إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، بحسب ما أعلن الناديان رسمياً أول من امس. وقال يوفنتوس في بيان رسمي إنه سيتعين عليه جعل العقد رسميا مقابل 22.6 مليون يورو في نهاية فترة الاعارة «في حال تم تحقيق بعض الاهداف الرياضية». وسيلتحق باريديس بمواطنه وزميله السابق في فريق العاصمة الفرنسي انخل دي ماريا في صفوف فريق السيدة العجوز. ويأتي رحيل باريديس ضمن سياسة النادي المملوك قطرياً لتجديد التشكيلة وبناء لرغبة الادارة الرياضية الجديدة التي تسلمت مهماتها هذا الصيف مع قدوم البرتغالي لويس كامبوس كمستشار لكرة القدم والمدرب كريستوف غالتييه. وكان سان جرمان تخلى عن العديد من لاعبي خط الوسط، مع رحيل على سبيل الإعارة لكل من الهولندي جورجينيو فينالدوم والاسباني أندير هيريرا والشاب إريك جونيو دينا إيبيمب (21 عاماً) توالياً إلى روما الإيطالي وأتلتيك بلباو الاسباني وأينتراخت فرانكفورت الالماني، في حين باتت مغادرة السنغالي إدريسا غي مجرد مسألة وقت قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية.