فيتوريا: لا يوجد ما يمنع انضمام صلاح للمنتخب

دوليه

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إنه أعلن قائمته الأولى للفراعنة عقب نهاية الدوري المصري الممتاز منعا لتشتيت تركيز اللاعبين خلال المراحل الحاسمة في المسابقة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي. خط الوسط: حمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسي وعبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: شادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.

وأضاف فيتوريا «ناقشت مدربي الدوري حول الكرة المصرية والمعسكر المقبل سينقسم إلى مرحلتين الأولى من يوم 13 إلى 17 سبتمبر بحضور اللاعبين المحليين ثم من يوم 19 إلى 27 سبتمبر بحضور باقي لاعبي الأندية المشاركة بمسابقات أفريقيا والمحترفين خارج مصر».

وأوضح «سيشهد المعسكر مواجهتين وديتين ضد النيجر يوم 23 سبتمبر ثم ضد ليبيريا يوم 27 من الشهر نفسه».

وتابع «الغرض الرئيسي من المعسكر الأول هو تحقيق التواصل والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني والتعرف عليهم ومنحهم بعض الخبرات وباب المنتخب مفتوح للجميع».

وشدد على أنه لا يوجد ما يمنع انضمام محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي للمعسكر.

وأردف فيتوريا «القائمة الأولية ضمت في البداية 85 لاعبا تم تصفيتهم إلى 23 لاعبا إذ وقع الاختيار على اللاعب الأكثر جاهزية».

وقال فيتوريا «كان من المقرر أن نلعب ضد الأرجنتين ولم يحدث اتفاق لكن من المهم أن نلعب ضد منتخبات عالمية».

