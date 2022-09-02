بيراميدز جدد عقد مدربه

دوليه

جدد نادي بيراميدز المصري عقد مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس رسميا لمدة 3 مواسم. وقال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في بيان رسمي إن خطوة تجديد عقد جونياس تأتي للحفاظ على استقرار الفريق واستكمال ما بدأته الإدارة مع الجهاز الفني خلال الموسم الماضي.

وأوضح أن الإدارة تنظر للمستقبل وبالتالي كان قرار التعاقد الطويل مع المدير الفني، مؤكدا أن جونياس يعلم أهداف وخطط بيراميدز ونجح مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف «النظر للمستقبل كان على رأس أولويات الإدارة لاستكمال طريق النجاح والوصول للأهداف المطلوبة، وأتمنى التوفيق للمدير الفني وجهازه المعاون خلال السنوات المقبلة».

وتولى تاكيس جونياس مهمة قيادة فريق نادي بيراميدز في 27 أبريل الماضي حتى نهاية الموسم ونجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

