«تقصي حقائق» للشكاوى المتعلقة بهيئة الرياضة

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري شكل لجنة تقصي حقائق لفحص ومراجعة جميع الشكاوى المتعلقة بالهيئة المحالة من مكتب وزير الشباب اضافة الى البيانات والمستندات والادعاءات والأحكام القضائية الواردة في كل شكوى ما لم تتعارض مع اللوائح والنظم المعمول بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة مشعل الهدبة في تصريح صحافي ان اللجنة التي تضم عددا من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال برئاسة ممثل عن الإدارة العامة للفتوى والتشريع بدرجة وكيل سيناط بها مراجعة الأوراق والمستندات بما فيها الملفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والعقود المبرمة بين الهيئة وأملاك الدولة. واضاف الهدبة ان من مهام اللجنة ايضا الاستعلام عن أي دعاوى أو أحكام قضائية أخرى تتعلق بالشكاوى المحالة إلى اللجنة وما انتهت إليه من أحكام فضلا عن مراجعة كل اجراءات اشهار الأندية الواردة في الشكاوى المحالة إلى اللجنة والتأكد من سلامة إجراءاتها ومدى مطابقتها لصحيح القانون.

وأوضح ان اللجنة معنية بتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل وزير الشباب، مبينا انها ستقدم تقريرا بأعمالها لوزير الشباب عقب ختام عملها مشفوعا بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في ضوء أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل. وافاد ان اللجنة ستضم أستاذ قانون من جامعة الكويت وممثلين عن الجهات الرقابية واللجنة الأولمبية الكويتية وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الحقوقيين الكويتية ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) ووزارة العدل (إدارة الشؤون القانونية) إضافة الى مقرر من ذوي الخبرة والاختصاص.

