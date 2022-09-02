القادسية وكاظمة يتطلعان للانتصار الثاني

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يبحث كل من القادسية وكاظمة عن انتصار عندما يواجهان الفحيحيل والجهراء على التوالي اليوم في ختام الجولة الثانية من الدوري الممتاز، التي افتتحت الثلاثاء بتعادل مثير بين العربي والسالمية.

على استاد الصداقة والسلام، يسعى القادسية لتجاوز عقبة الفحيحيل وحصد 3 نقاط جديدة تبقيه في قمة الصدارة وإن كانت مشتركة، وذلك بعد فوزه الصعب على الساحل في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

وقدم الاصفر شوطاً أولاً جيداً في تلك المباراة وتقدم بهدفي النجم بدر المطوع وعدي الصيفي قبل أن يتراجع في الشوط الثاني، ولولا الهدف الذي سجله البوركيني باتريك مالمو لخسر الفريق نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة. وأشرك المدرب الوطني ناصر الشطي الوافدين الجدد: العاجي سيدريك هنري، ومالمو، والصيفي، وعبدالله الشمالي وطلال الأنصاري منذ البداية. وبرر الشطي تراجع مستوى الفريق إلى غياب التجانس بين اللاعبين بسبب الصفقات الجديدة، وهو أمر يعمل الجهاز الفني على معالجته في لقاء اليوم.

وسيكون على القادسية مواجهة فريق قادم من خسارة بثلاثية نظيفة الجولة الأولى، فالفحيحيل الذي خسر أمام كاظمة يتطلع لتجاوز تلك الخسارة المرة، وتأكيد أن ما حدث في تلك المباراة «سوء توفيق» حسبما أكد مدربه السوري فراس الخطيب المطالب بتحسين الصورة وخطف ولو نقطة على أقل تقدير.

وفي اللقاء الثاني، يحل كاظمة ضيفاً على الجهراء في استاد مبارك العيار في مهمة ليست سهلة، خصوصاً أن الجهراء بقيادة مدربه السلوفيني ساندي حقق فوزاً ثميناً على الكويت في الجولة الأولى بهدف دون رد. ويسعى البرتقالي بقيادة مدربه الصربي زيلكو ماركوف إلى مواصلة التقدم وتأكيد أن ما حققه في الموسم الماضي بتتويجه بلقب كأس الأمير ومنافسته على لقب الدوري لم يكن وليد الصدفة. ويملك ماركوف عناصر مميزة خصوصاً في الجانب الهجومي بوجود شبيب الخالدي وبندر بورسلي والأردني أحمد عرسان والوافدين الجديدين النيجيري مايكل أوماه والإسباني جاي ديمبلي.

في المقابل، لن يكون الجهراء صيداً سهلاً أمام كاظمة، خصوصاً أن الفريق يتألق عادة على ملعبه، بالإضافة إلى أن الفوز في مباراة اليوم سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وتبقيه في صدارة المسابقة.

