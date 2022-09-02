بيتمان المحترف الثاني لـ«سلة القرين»

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ضم نادي القرين محترف كرة السلة الأميركي دكستر بيتمان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، الذي ينطلق أكتوبر المقبل. ويعتبر المحترف الأميركي، الثاني الذي يتعاقد معه القرين بعد الصربي الكسندر ميتروفيتش، وهو يمتاز بالطول الفارع (2.11 متر) والبنية البدنية القوية. وسبق للاعب خوض العديد من التجارب الاحترافية في المنطقة، كما انه بدأ حياته الرياضية في دوري المحترفين الأميركي «ان بي ايه». وكان القرين تعاقد أيضاً في ابريل الماضي مع المدرب الصربي دراغان فاسكنتش لقيادة الفريق، كما ضم بعض اللاعبين المحليين سعياً منه للصعود مع الكبار في الموسم المقبل. واعتمد الاتحاد نظام الدمج في المرحلة الأولى من بطولة الدوري ثم تقسم الفرق إلى درجتين وفق مراكزها في الدور التمهيدي.