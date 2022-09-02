«طائرة الكويت» ضم هوساج ودانيلوف

محلية

تعاقد نادي الكويت مع محترفي الكرة الطائرة الألباني غازميند هوساج والروسي رومان دانيلوف لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. ويشغل المحترف الألباني (35 عاما) الذي يخوض أولى تجاربه في منطقة الخليج، مركز 4، فيما يلعب الروسي (37 عاما) في مركز 2. ويسعى الأبيض من خلال هذا التعاقد إلى مواصلة تحقيق الألقاب المحلية والمنافسة على البطولات الخارجية. وكان الفريق جدد عقود لاعبي الفريق الذي تجاوزوا 30 عاماً وهم الخماسي عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالله بوفتين، عبدالرحمن العتيبي وناصر الرفاعي. ويخوض الأبيض تدريباته اليومية بقيادة المدرب الأرجنتيني داميان اريداندو ومساعده ماكس، وهو سيقيم معسكراً خارجياً خلال الفترة المقبلة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.