إدارة الأزمات والمخاطر

آراء

تعرف الأزمة بأنها حالة من عدم الاستقرار المفاجئ ومن الصعب التنبؤ بها تتعرض لها منظومة العمل، وقد تكون خارج السيطرة وتؤدي إلى خلل وتهديد وظهور نتائج غير مرغوب فيها.

إنّ من أهم أسباب الأزمات:

1. الأخطاء البشرية لقلة الخبرة وانعدام التدريب

2. انخفاض الدافعية والمعنويات والإهمال.

3. ضعف فهم وتقدير للمعلومات المتاحة وضعف تدفقها.

4. ضعف منظومة الإدارة والقيادة وخلل في نظام التخطيط.

5. ضعف الاهتمام بالمهددات التي قد تقود إلى حدوث أزمة أو كارثة يضاف إليها الصراع بين المسؤولين لتعارض المصالح والأهداف وانعدام الاحترام المتبادل.

6. افتعال أزمات جانبية وهمية ومحاولة صرف النظر عن أزمة حقيقية ومحاولة كسب أرضية بصورة غير أخلاقية على حساب الغير.

لذلك تأتي أهمية وجود إدارة الأزمات والتي تعرف بأنها عملية التّنبؤ بحدوث أي حدث مفاجئ وتحديد الإجراءات المطلوب اتّباعها حال حدوثها عبر تطبيق معالجات سريعة لإعادة التوازن والسيطرة لمنع حدوث أي خلل في استقرار النظام الإداري في منظومة العمل والتعامل مع الأضرار الناجمة عنها، ومعالجة مسبباتها كي لا تعاود الحدوث في المستقبل، ووضع خطط للاستشعار بها في مراحلها المبكرة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنّبها أو التقليل من آثار تداعياتها قدر الإمكان.

إنّ ازدياد معدل تكرار الأزمة في بيئة العمل يمكن أن تتحول تلك الأزمات إلى خطر؛ والخطر يُعرّف بأنه مجموعة من الصعوبات المعروفة مسبقاً، وهو جزء لا يتجزأ من بيئة العمل، وبحاجة إلى ما يسمى بإدارة المخاطر والتي تعرّف بأنّها عملية تحديد وتقييم ودراسة المشكلات التي تتعرض لها منظومة العمل، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها وتجنّب حدوثها وتخفيف آثارها السلبية قدر المستطاع.

تتحول إدارة المخاطر إلى إدارة الأزمات إذا لم يتم التعامل مع الصعوبات في المراحل الأولى من التهديد، وعلى إدارة منظومة العمل الاهتمام بكليهما من خلال؛ إدارة المخاطر عن طريق الاهتمام بتنمية وتطوير مهارات التخطيط ودراسة بيئة العمل على أسس علمية مستمرة، أما إدارة الأزمات فعن طريق تنويع الأنشطة والتنمية المستدامة للموارد البشرية والمالية لمواجهة التحديات. إنّ الإدارة الفعالة هي التي تقدر على التعامل مع الأزمات، بينما الإدارة الكفؤ فهي التي تجيد التعامل مع المخاطر.

أخيراً وليس آخراً؛ على الرغم من التّحديات أثناء الأزمات التي قد تعصف بمنظومة العمل إلا أنها تخلق فرصاً قد لا تكون متاحة في أي وقت آخر، وتُحطّم قيود البيروقراطية، وتغيّر النظام المستقر فتسمح للموهوبين بالارتفاع إلى القمة، وفرصة جيدة لإحداث تغيير في بعض الأفراد غير المرغوب بهم. كما أن تلك التّحديات تخلق روح التضامن والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد وتسير المركب إلى بر الأمان بوجود قائد قوي يسانده فريق مخلص.

والله ولي التوفيق

