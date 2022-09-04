الحل في النظام

آراء

في أوقات الأزمات أقارن بين أهل الكويت وبين أهل البلاد التي تسمي نفسها بالدول المتحضرة، فمن يتابع الأخبار يشاهد النهب والفوضى عندما ينعدم النظام في هذه الدول المتحضرة في تلك اللحظات تنكشف معادن أهل هذه الدول لنجد بأنهم لا يحملون في داخلهم أي وازع ديني أو قيمي، ولذا يتحولون إلى عالم همجي على أياديه تشعل الفوضى وتكسر المحالّ وتسرق ليثبتوا للعالم بأن الرادع الذي يمنعهم بأن يتحولوا إلى عالم همجي هو فقط النظام الذي يقيدهم والقوانين الصارمة التي تطبق لتكبح إرادتهم الفوضوية، وبالمقابل نجد أهل الكويت بقيمهم وتحابهم في أشد الأزمات وأهمها أيام الغزو الغاشم حينها تسابقت عندهم أصالة القيم والأخلاق الرفيعة وتم التعامل بكل توازن مع الحدث عندما فُقد النظام في البلد، حينها عمل أهل الكويت كخلية نحل وصنعوا نظاما عفويا وشاهدنا أمثلة مشرفة وتوزعوا الشباب إلى فرق للحفاظ على الكويت، فمنهم من عمل لتوفير الطعام لأهل منطقته وإدارة الجمعيات التعاونية، ومنهم من أصبح مؤذناً في المسجد وإماماً له، ومنهم من عمل في تنظيف المنطقة من القمامة كي لا تنتشر الأمراض، كما قامت فرق بمخاطرة كبيرة هدفها نقل المعلومات السرية في الدوائر والشركات الحكومية إلى خارج البلد، والجهاز الطبي الذي جازف بحياته لتوفير الخدمات الطبية للناس، حتى بأن تم وبتلقائية عمل فريق موثوق فيه يراعي حاجات الناس ويمد لهم يد العون في توزيع المال ومساندة المحتاج، خلال هذه الأزمة أثبت أهل الكويت بأنهم أهل المعادن الأصيلة، ولهم دور إيجابي كبير بدعم بقاء الوطن حتى عادت الكويت كما كانت وأجمل.

نأخذ نفساً عميقاً…

اليوم نحن أهل الكويت لم نتغير وان خرجت منا نماذج سيئة فلن تصل لمستوى الهمجية في البلاد المتحضرة التي تكلمنا عنها، وان تم التزام هؤلاء الهمجيين في النظام فمن باب أولى بأن يعالج النظام عندنا الأفعال السلبية أيا كانت، فالنظام هو الكفيل بعمل هذا التصحيح، إذا يجب أن نحدد بشكل واضح هذه النظم والقوانين والآليات وتأكيد بأن يعمل بها الجميع بلا تمييز وبكل حزم ويعاقب من يشذ عنها، هنا فقط سيتم التصحيح حتى وإن أسأنا الاختيار بعض المسؤولين، فهذا المسؤول سيضطر بأن يصحح من مساره لأن النظام لن يسمح له بأن يعمل بمسار لا يتماشى مع مصلحة البلد ورؤيته وأهدافه.

