مجلس الوزراء.. والإعفاءات

آراء

مما لا شك فيه أن ترسانة التوجهات الحكومية الجادة قد بدأت العمل فعليا لتصحيح المشهد العام للدولة عبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي، وذلك اتساقا مع مضامين الكلمة السامية لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022، الأمر الذي أثلج صدر الأمة، لا سيما سائر ألوان الطيف السياسي.

وعلى ضوء ذلك ومن واقع الحس الوطني بالمسؤولية والحرص التام لدى سمو رئيس مجلس الوزراء في تطبيقه - الفعلي - لتوجيهات القيادة السياسية السامية، ومنها زيارة سموه - الميدانية - لعدد من الجهات الحكومية وسماع هموم المواطنين وملامسة حاجاتهم ومعاناتهم على أرض الواقع دون أي وسيط، علاوة على ذلك سلسلة الإعفاءات لعدد من الوكلاء، لضخ دماء شبابية مدعمة بالعلم والمعرفة والابتكار والإبداع، حتى يتواكب العمل الحكومي مع سرعة وتيرة العمل الدولي نحو تحقيق بنود جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2030 وفق خطط ورؤية التنمية المستدامة، الأمر الذي ينعكس بالتبعية إيجابا على تنفيذ مجمل الخطط الإنمائية لرؤية الكويت 2035.

الاستجابة..

وتجدر الإشارة هنا الى الاستجابة الكريمة من مجلس الوزراء لتطلعات الأمة، وللرسالة الموجهة - منا - الى سمو رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 تحت عنوان «الأحكام القضائية النافذة.. وتصحيح القرارات» عبر صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تحت مسمى – لجنة متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل – وفي هذه المناسبة نوجه تساؤلا في غاية الأهمية الى سمو رئيس مجلس الوزراء: هل تعلم سموكم أن القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2022 والذي منع استكمال الدراسات العليا لبعض التخصصات في الدول العربية، قد جاء قبيل صدور الحكم.. في مدى دستورية الفقرة (الخامسة) من المادة (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة والصادر بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2019؟ فما معنى ذلك؟.

لقد جاء القرار آنف الذكر مخالفا – بمجمله – مع ما جاء به المشرع من نصوص مواد الدستور في حق التعليم» ومنها المادة 13 و14 و40، وهو الأمر الذي أكد عليه القضاء الكويتي النزيه في أحكامه المنصفة لرفع الظلم عن الطلبة الكويتيين الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي طبقا للقواعد والأسس الدستورية.

القرار رقم 20 لسنة 2015

وتأكيداً على ذلك صدور قرار وزير التربية والتعليم العالي الأسبق د. محمد الفارس – الرئيس الحالي – لمجلس الخدمة المدنية، والذي تضمن على: إلغاء القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2015 إلغاء كليا ومجرداً فيما تضمنه، والذي جاء وفق الحس الوطني للوزير وامتثاله التام للأحكام القضائية، والصادرة باسم سمو امير البلاد، كما نتوسم في د. الفارس أيضا استكمال قراراته الإصلاحية والمتوافقة تماما مع القواعد والأسس الدستورية، عبر إلغاء قرار ديوان الخدمة والمتعلق بالجمع بين العمل والدراسة حيث إن الأصل الدستوري في ذلك هو الإباحة وفق حرية الانسان في استكمال تحصيله العلمي، لاسيما برامج الدراسات العليا التي تعتمد على البحوث والاطروحات.

الخاتمة..

سمو الرئيس.. ندرك تماما أنكم تعملون وفق شعاركم الذي أطلقتموه تحت عنوان: « الظلم ليس من قاموسي، وأعدكم بأنني مهما أفعل لن أظلم أحداً» وهذا ما لمسناه منكم على أرض الواقع، ومن هذا المنطلق نتوسّم في سموكم إنصاف الكوادر الوطنية عبر الإيعاز بإلغاء القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2022 وإلغاء الفقرة (الخامسة) من المادة (11) من لائحة نظام معادلة الدرجات العلمية، لمخالفتهما نصوص مواد الدستور في حق التعليم، حتى تتمكن الكوادر الوطنية من رد الجميل للقيادة السياسية وللكويت.

