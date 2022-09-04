الولايات المتحدة وسياسات الهندسة الاجتماعية الفاشلة

آراء

يبدو أن القدر قد ساقنا سوقا وفق ظروف وتحديات كثيرة ومعقدة أن تكون منطقتنا هي منطقة نفوذ أميركية، وأن تسير عقيدة تسليحنا ودبلوماسيتنا ومختلف أشكال التعاون الاستخباراتي بالتبعية في هذا المسار الذي قد حددته الولايات المتحددة، ناهيك عما قد يأتي «فوق البيعة»، فتجد تارة تقريرا رسميا ينتقد سجلنا في حقوق الإنسان، وتجد تارة أخرى تقريرا آخر ينتقد بعضا من ممارساتنا الاجتماعية، دون أدنى مراعاة لاختلاف أو نسبية ثقافية، وكأن الله عندما وزع الثقافة والممارسات الاجتماعية وزعها بالتساوي والتماثل بين الناس في شتى العصور والأماكن. ولكن، وكما يقول التعبير الأميركي، علينا «نبتلع» مثل تلك الأمور وابتسامة عريضة تملأ محيانا، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها النظر لحجم دولة الكويت الصغير ومحدودية قدراتها العسكرية والبشرية. يبدو أنه علينا أن نتجرع كأس «الصفاقة» الأميركية بين الحين والآخر عندما نسمع أو نقرأ تقاريرها الرسمية؛ تقارير «معلبة»، تتكرر ذات عباراتها مع كل الدول تقريبا وفي كل عام، انطلاقا من «معيار» أميركي في تعريف «حقوق الإنسان» و «المرأة» و«المثلية» و«الديموقراطية»...الخ. هي تقارير معلبة ومملة للدرجة التي دعت العاملين عليها، ومن داخل الإدارات الأميركية نفسها، للشك في جدواها وقيمتها بل وإمكانية تبريرها أمام العالم.

أكتب تلك السطور، وأنا شخصيا من لا يمكنه أن ينسى الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة في تحرير وطني الحبيب من براثن الغزو الصدامي الغاشم، ولا أنسى، بصفة شخصية أيضا، الدور الذي لعبته مؤسساتها الأكاديمية وصداقاتي الكثيرة هناك في تكوين شخصيتي وإعدادي الأكاديمي والمهني عبر سنوات طويلة. ولكن هذا لن يمنعنا بالطبع من الحديث عن هذا العبث السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة في بلاد «الجنوب»، وهو في نظري تعبير جلي عن تلك النرجسية الوطنية التي يشعر بها قادتها، ديموقراطيوهم وجمهوريوهم على السواء، تجاه العالم.

كتب الرئيس كلينتون في مذكراته عن اقترابه الوشيك للدخول في حرب مع كوريا الشمالية بسبب محاولاتها الحثيثة للحصول على سلاح نووي عبر توجيه ضربات موجهة بدقة نحو بعض المنشآت النووية؛ إلا أن شبح الحرب قد انتهى والسبب في ذلك كان اقناع الرئيس الأميركي الأسبق كارتر له بالدخول في مفاوضات مكثفة بدلا من الحرب. كان ذلك هو السبب الذي كتبه كلينتون، أما مخاوف كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول الآسيوية (الدول الحليفة للولايات المتحدة) من تسرب نووي أو أضرار اقتصادية فلم تدخل في حسبان القيادة الأميركية على الإطلاق! ويا لها من عنجهية عندما تتحدث وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت لمحطة إن بي سي، وكان ذلك في العام 1998 مصرحة: «نحن الولايات المتحدة؛ نحن الأمة التي لا يمكن الاستغناء عنها. نقف كالطود شموخا، ونظرتنا للمستقبل لا تضاهيها نظرة أي دولة أخرى». لم يختلف الجمهوريون عنهم أيضا، فهذا الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب يقف أمام الكونجرس قائلا: «نعرف سبب تعلق آمال الإنسانية بنا والتفافها حولنا: نحن أميركان، وعلينا مسؤولية العمل الشاق من أجل الحرية. وعندما نفعل، تكون الحرية».

الحقيقة هي بالفعل على عكس ما يعتقد الرئيس بوش الأب وأقرانه: الحرية والديموقراطية لم تكن نتيجة لما قد تم فعله! أما الأمثلة على ذلك فهي كثيرة وليس بعيد عنا ما حدث في العراق وأفغانستان! في مقال لربيكا كوفلر في مجلة النيوزوييك، وهي رئيسة استشارات العقيدة الإستراتيجية ومسؤولة استخبارات سابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، تكتب وبكل صراحة بأن: «الديموقراطية التي تريدها أميركا والعالم للشعب الأوكراني قد تكون هدفا لا يمكن تحقيقه في المستقبل القريب وبأن أوكرانيا - مثلها مثل أفغانستان- ليست مرشحا ناضجا لأن تكون ديموقراطية جيفرسونية وحكومة على النمط الغربي». السبب في ذلك يرجع في نظرها إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة أهمها أن أوكرانيا تعد من أكثر الدول فسادا وبأن المليارات الأميركية التي صرفت هناك (تقدر بحوالي 54 مليار دولار) ما بين مساعدات عسكرية واقتصادية وغذائية لن تؤدي لنتيجة تذكر، ليأتي المستقبل القريب بتخلي الولايات المتحدة عن أوكرانيا، تماما كما حصل في أفغانستان والعراق من قبلها. وتنهي كوفلر مقالها بالنتيجة التالية: «مشروع واشنطن للترويج للديموقراطية جُرب وثبت فشله عدة مرات في جميع أنحاء العالم، ومن غير المرجح أن ينجح في أوكرانيا».

الشواهد كثيرة على هذا الهوس الأميركي بالهندسة الاجتماعية عن بعد، تغيير المجتمعات وثقافاتها انطلاقا من بعض المسلمات التي لا تقبل الشك في واشنطن، والنتيجة تبدو معروفة دائما: من فشل لآخر. هل على الأميركان أن يعيدوا النظر في مسلماتهم نرجسيتهم؟ أم علينا نحن إعادة النظر في تحالفاتنا؟

