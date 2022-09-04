التصالح بحدود

آراء

إن الاختلاف في المجتمعات البشرية ظاهره طبيعية من خلق الله، الاختلاف الذي يشمل أشكال الناس وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم فليس إلا دليلاً على عظمة الله الخالق وقدرته وإبداعه في خلقه.

وأيضا يشمل اختلاف الأديان التي كفل لهم الإسلام الحق بالحياة والعيش بكرامة، ولا ينبغي على المسلم تجاه من خالف الاعتقاد السليم من غير المسلمين إلا دعوتهم إلى الله على سبيل النصح، فإن أطاعوا فهو خير، وإن أبوا إلا البقاء على معتقدهم؛ فلا إكراه في الدين ما داموا لم يعادوا دين الله ويحاربوه.

لقد وضع القرآن الكريم منظومة من القواعد الواضحة للتصالح والتعايش مع هذا الاختلاف لحفظ المجتمعات البشرية وإبعاد الفتن عنها، مع محافظة المسلم على شخصيته الإسلامية وابتعاده عن التقليد الأعمى، والحفاظ على ما يميّزه من أخلاق وسمات خاصة به، واعتزازه بالانتماء للإسلام، والالتزام به واتخاذه كمنهج حياة.

فكرة التصالح بين الاديان اليوم تختلف عن التي تعامل بها الرسول ومن بعده من الصحابة، أصبحت فكرة مثقلة بكثير من المعاني والأفكار الباطلة هدفها ابعادنا عن الاسلام بطريقة غير مباشرة، فكرة التصالح في زمننا هذا فيها الخلط والتخبط بسبب البعد عن مفهومها الشرعي الصحيح.

الفكرة الان قائمة على منهج مخالف للمنهج الرباني، لذلك نرى الاسلام في تراجع حتى في الدول الاسلامية لم تعد له شمولية وانتشاره اصبح محدوداً، ما يراد بالتصالح اليوم هو التقارب الفكري المباشر والتفاهم الديني بالتنازل عن شيء من أحكام الدين لما يظن فيه أنه من المصلحة، وهذا ملحوظ جدا من خلال ما وصل له المجتمع من انحلال ثقافي واخلاقي.

اصبح البعض يضع صوراً للبوذا وغيره من رموز الاديان الاخرى وينشر لهم المقاطع التعريفية بأسلوب حياتهم ليقنع مقتنعي هذه الاديان بأنه مثقف ومتصالح معهم بدون وعي ولا إدراك للمعنى العميق من هذه الفكرة، نعم نتعايش ونتصالح معهم لكن بحدود، نتعامل معهم بالبر والحسنى، نبتعد عن مبدأ الاكراه في الدين ونتبع اسلوب الحوار الصحي السليم ولا ننحرف بعيدا وننجرف وراء اديانهم، ان الهدف هو اثبات ان الاسلام دين تسامح وليس التقريب بين ديننا ودينهم للحد الذي يصل بترك ديننا والدخول في دينهم (ملحوظ في الآونة الاخيرة).

أن نكفل لهم العيش بيننا في أمان ونعطيهم حقوقهم امتثالاً لأوامر الله وأسوةً برسولنا الكريم، ولكن في الوقت نفسه عليهم واجبات يجب أن يحرصوا على تنفيذها.

إن ما يحدث اليوم هو تقارب بين الاديان وليس تصالحا، التقارب الذي أدى إلى ارتداد الكثير عن الاسلام، تحريف لفكرة التصالح مع الاديان لنتقبل بعدها التطبيع مع اليهودية بكل رحابة صدر.

فكرة قديما كانت تسير بشكل منتظم لكنها الان تعثرت بسبب ظهور الرغبة الحقيقة وراء هذا التصالح وهو هيمنة تلك الاديان إلى أن يتلاشى الدين الاسلامي ويصبح المسلمون أقلية حتى في الدول الاسلامية.

الفتن التي تتخفى وراء قناع الدين تجارة رائجة جداً في عصور التراجع الفكري للمجتمعات.

(ابن خلدون)

