السيستاني أخمد «فتنة حرب أهلية» في العراق

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: كشفت وكالة «رويترز» امس تفاصيل رسالة المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني، إلى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وكيف أوقف اشتباكات الخضراء، واصفة السيستاني، بأنه «أقوى رجل في العراق».

وقال مسؤول في الحكومة العراقية ل‍ـ«رويترز» إن «السيد السيستاني بعث برسالة إلى مقتدى الصدر مفادها أنه إذا لم يوقف العنف فسيضطر السيستاني إلى إصدار بيان يدعو إلى وقف القتال».

ولم تؤكد ثلاث شخصيات أخرى مقرها النجف ومقربة من السيد السيستاني أن مكتب المرجع بعث برسالة صريحة إلى الصدر لكنهم قالوا إنه «كان من الواضح للصدر أن السيد السيستاني سيتحدث عما قريب ما لم يوقف الصدر الاضطرابات».

وأضاف التقرير: «لم يقل آية الله العظمى السيد علي السيستاني شيئا علنيا عن الاضطرابات التي اندلعت في شوارع العراق. لكن مسؤولين حكوميين يقولون إن موقف السيد السيستاني وحده من وراء الكواليس هو الذي أوقف الانهيار». وبين التقرير، أن «رويترز تحدثت مع ما يقرب من 20 مسؤولاً من الحكومة العراقية والتيار الصدري والفصائل الشيعية تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم وجميع المقابلات اشارت إلى تدخل حاسم وراء الكواليس من قبل السيد السيستاني، الذي لم يشغل قط منصبًا سياسيًا رسميًا في العراق».

وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ «الثورة» والعنف الذي تخلل الاحتجاجات. ويأتي قرار الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي الذي يضم أحزابا وقوى شيعية من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

في غضون ذلك أفاد مصدر سياسي مطلع، لقناتي «العربية» و»الحدث» امس أن قادة الإطار قرروا بعد اجتماع في منزل رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» تأجيل مسألة عقد جلسة للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد «زيارة أربعينية الإمام الحسين» منتصف هذا الشهر (سبتمبر).

إلا أنهم أكدوا عزمهم المجيء إلى بغداد لاحقا بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، مع السعي لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية المختلفة ومنها الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية.

وشدد المصدر على أن الإطار لن يتراجع عن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وبالتالي يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا سياسيا في العراق. وتظاهر عراقيون الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث هتفوا ضد إيران ونددوا بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد، وطالبوا بنبذ خطاب الكراهية.

