الأزمة السياسية تضرب مستقبل العراق.. الأطفال بلا كتب مدرسية

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بغداد – الوكالات: تواجه وزارة التربية العراقية تحديات كبيرة، مع حلول الموسم الدراسي أبرزها عدم طبع كتب جديدة للعام الحالي والنقص في الأبنية المدرسية، وذلك بسبب الأزمة السياسية الراهنة.

وبدأت الكوادر التعليمية في العراق دوامها بشكل رسمي، مطلع الشهر الحالي، على أن تُعلن وزارة التربية موعد دوام الطلبة خلال الأيام المقبلة. وشهدت الأعوام الدراسية السابقة نقصا في المناهج الدراسية لجميع المراحل في أغلب مدارس البلاد حيث واصل آلاف التلاميذ تلقي دروسهم لأشهر عديدة دون استلام الكتب المدرسية. وتحدث عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي، النائب جواد الغزالي، عن «ملايين الأميين» في البلاد. ونوه إلى أن الوضع تأزم بسبب النقص الحاد في الأبنية المدرسية، مما يتسبب بالاكتظاظ في البناية الواحدة، فضلا عن الدوام المزدوج.

وعدم وجود طباعة كتب لهذا العام، بسبب غياب التخصيصات المالية، رغم وجود عائدات هائلة للنفط، لكن أزمة تشكيل الحكومة حالت دون الاستفادة منها. مشيرا الى اضطرار الطلبة إلى استخدام الكتب القديمة، والاعتماد على المسترجع لحين إيجاد مخرج لهذه الأزمة. وتشير الإحصائيات الى وجود 12 مليون أمّي في عموم العراق مما يستلزم بذل جهود إضافية، لتعزيز البيئة المدرسية ومكافحة التسرب الحاصل منها.

ووصف مختصون في الشأن التربوي، بيئات التعليم في العراق بأنها أصبحت «طاردة للطلاب والمدرسين»، وسط «عدم قدرة وزارة التربية على تقديم مشاريع تربوية ناجحة». لكن مسؤولا في وزارة التربية، قال لموقع «سكاي نيوز عربية» ان «الأمر خارج عن إرادتنا، وهذه المبالغ كبيرة وتصل إلى ملايين الدولارات، ولا يمكن توفيرها بطريقة أخرى، لكن الوزارة لجأت إلى خطة بديلة».

واكد المسؤول العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن «الوزارة ستعتمد على الكتب القديمة ولديها بعض المناهج في المخازن الحالية كما أنها ستقوم ببعض الإجراءات الجديدة، مثل تعزيز التعليم الإلكتروني، ما يقلل من الاعتماد على الكتب المطبوعة».

