موسكو تلوِّح بالنووي: واشنطن باتت طرفاً في الحرب

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن درجة مشاركة الولايات المتحدة في الوضع حول أوكرانيا مستمرة في الازدياد بما في ذلك من خلال توفير الدعم العسكري، وهذا اتجاه خطير. وقال ريابكوف «حذرنا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من العواقب التي قد تحدث عندما تقوم الولايات المتحدة بمثل هذا الضخ للأسلحة والانخراط في أشكال أخرى من الدعم المباشر لكييف حيث انها من خلال ذلك تضع نفسها في موقف قريب مما يمكن تسميته طرفا في النزاع وهو الخط الرفيع الذي يفصل الولايات المتحدة عن أن تصبح طرفا في النزاع».

وتابع «روسيا في وضع يمكنها حماية مصالحها بشكل كامل وضمانها بالطريقة الأكثر موثوقية، تماما كما سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل كامل» وشدد على أن «عواقب ما يحدث ستكون وخيمة». من جهة أخرى، قال ريابكوف،إنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجود الدولة مهددا، مضيفا أن الأمر منصوص عليه في العقيدة العسكرية الروسية.

الى ذلك قالت الرئاسة التركية، امس إن الرئيس رجب طيب اردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. وأضافت أن الرئيسن ناقشا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية وعبرا عن عزمهما مواصلة تشييد محطة أكويو النووية في تركيا وفقا للخطط المحددة. وتابعت أن اردوغان وبوتين اتفقا على مناقشة التفاصيل عندما يجتمعان في سمرقند في أوزبكستان بقمة تعقد يومي 15 و16 سبتمبر الحالي. وعرض إردوغان على نظيره الروسي «وساطة تركية للمساعدة على تسوية الأزمة حول محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا».

وبينما اعلنت اوكرانيا ان المحطة النووية توقفت عن العمل امس بسبب القتال حولها فقد أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه اطلع على كل ما يريده خلال زيارته إلى زاباروجيا النووية بينما أعلنت أوكرانيا قصفها قاعدة عسكرية في المقاطعة التي تقع بها المحطة.

وفي مؤتمر صحافي بعد عودته إلى فيينا، أضاف غروسي أن الوكالة ستبقي على مفتشَين اثنين في المحطة وحذر غروسي من خطورة استمرار النشاط العسكري حول المحطة، وقال إنه أعطى تقييما أحمر لسلامة المرافق في المحطة التي تعد الأكبر في أوروبا.

من جهتها، قالت هيئة الطاقة الذرية الأوكرانية إنه لم يُسمح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بدخول مركز الأزمات في محطة زاباروجيا النووية.

وعسكريا، أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف قاعدة عسكرية روسية في مدينة إنيرغودار الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في مقاطعة زاباروجيا.

في المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الضربات الأوكرانية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية تشكل تهديدا حقيقيا بحدوث كارثة في أوروبا، وتعد إرهابا نوويا، حسب وصفه.

