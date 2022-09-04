الروس ودَّعوا «آخر البلاشفة» بغياب بوتين

عربيات ودوليات

اصطف سكان موسكو بالقرب من الكرملين، أمس، لتوديع ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفييتي السابق الذي حظي باحترام كبير في الغرب بسبب إصلاحاته.

ووري غورباتشوف، الثرى من دون تكريم رسمي من الدولة أو حضور الرئيس فلاديمير بوتين.

مع ذلك، فقد حظي بتوديع جماهيري، إذ سمحت السلطات للروس بإلقاء نظرة الوداع على نعشه في قاعة الأعمدة الشهيرة الواقعة على مرمى البصر من الكرملين، حيث تم تشييع جثامين الزعماء السابقين للاتحاد السوفييتي.

ودفن غورباتشوف في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو، إلى جانب زوجته رايسا، التي توفيت قبل 23 عاماً.

